Animals en perill d'extinció
La foto d’un linx a Espanya que ha conquerit el món el 2026 i ha guanyat el 'Wildlife Photographer of the Year'
Irene Juste
Hi ha imatges que criden l’atenció per la seva bellesa. D’altres, en canvi, aconsegueixen una cosa més: explicar una història. La fotografia guanyadora del Wildlife Photographer of the Year 2026 pertany a aquest segon grup. A primera vista, mostra un jove linx ibèric en plena acció. Però, si es mira amb calma, revela molt més.
Darrere d’aquest instant hi ha hores d’espera, un entorn natural clau a Espanya i una espècie que ha estat a punt de desaparèixer. Què té aquesta imatge d’un linx ibèric per haver conquerit el món? La resposta va molt més enllà del que és visual.
Una escena única que ha fet la volta al món
La fotografia guanyadora, titulada Rosegador volador, ha estat captada a Torre de Juan Abad, a la província de Ciudad Real. Hi apareix un jove linx ibèric jugant amb un ratolí que acaba de caçar. El llença a l’aire, en una escena que barreja instint i joc.
Aquest moment de la vida d’aquest linx ibèric, que va durar tot just uns minuts, és poc habitual de presenciar. No és fàcil veure -i encara menys fotografiar- aquest tipus de comportament. La imatge reflecteix la natura salvatge en estat pur.
El jurat del Museu d’Història Natural de Londres la va triar entre 24 finalistes, seleccionades al seu torn entre més de 60.000 fotografies de tot el món. A més, va comptar amb el suport del públic en el premi People’s Choice Award, en què van participar desenes de milers de votants.
El resultat és una fotografia que impacta per la seva senzillesa, però també pel que representa: un instant fugaç convertit en símbol global.
El repte de fotografiar el felí més esquiu d’Europa
Darrere de la càmera hi ha el fotògraf austríac Josef Stefan, que feia temps que perseguia aquest objectiu. No era la seva primera visita a Espanya, però sí la més especial. Durant dues setmanes va recórrer diferents zones amb una idea clara: trobar el linx ibèric.
No era una tasca senzilla. Aquest felí és conegut per ser extremadament discret. Veure’l ja és complicat. Fotografiar-lo en plena acció, encara més.
En una entrevista amb Condé Nast Traveler, Stefan va explicar: "Aquesta és una de les espècies de felins més amenaçades del món, i això va ser precisament el que em va atreure. Va ser un gran repte, perquè és extremadament tímid i difícil de trobar".
L’escena que va capturar va durar uns 20 minuts. Temps suficient per observar un comportament poc comú. "La combinació d’instint de caça i comportament lúdic és particularment notable, una cosa que rarament es veu i es fotografia", va assenyalar.
Per aconseguir la imatge, va utilitzar una càmera Nikon amb un teleobjectiu de 600 mm. Però més enllà de l’equip, el veritable secret va ser la paciència. Hores d’espera que van acabar en un instant irrepetible.
El linx ibèric, d’estar a punt de desaparèixer a símbol mundial
El protagonista de la imatge no és només un animal fotogènic. És també un dels majors exemples de recuperació d’una espècie en perill.
A començaments dels anys 2000, el linx ibèric estava a punt de l’extinció. Va arribar a ser considerat el felí més amenaçat del món, amb menys de 100 exemplars. La situació era crítica.
Avui, l’escenari és molt diferent. Segons dades recents de WWF, la població supera els 2.400 linxs ibèrics entre Espanya i Portugal. Només a Espanya es concentra la gran majoria, amb nuclis repartits a Andalusia, Castella-La Manxa i Extremadura.
Aquest avenç ha estat possible gràcies a dècades de feina. Programes com LIFE Iberlince han impulsat la reintroducció en zones on havia desaparegut, a més de millorar-ne l’hàbitat i garantir prou aliment, especialment amb la recuperació del conill.
El cas del linx ibèric s’estudia ara a escala internacional com a exemple d’èxit en conservació. Un assoliment col·lectiu que demostra que, amb esforç i coordinació, és possible revertir situacions crítiques.
Una fotografia que va més enllà del que és visual
La imatge de Josef Stefan no només destaca per la seva qualitat artística. També compleix una funció important: generar consciència.
El mateix fotògraf ho resumeix així: "La fotografia de natura pot: conscienciar, cridar l’atenció sobre les espècies en perill d’extinció i, per tant, promoure’n la protecció".
En aquest cas, la fotografia mostra molt més que un moment curiós. Parla de biodiversitat, d’equilibri natural i de la importància de protegir els ecosistemes.
Així i tot, el linx ibèric continua afrontant amenaces. Els atropellaments, la pèrdua d’hàbitat o l’escassetat d’aliment continuen sent problemes reals. La recuperació és un èxit, però no està garantida.
Per això, imatges com aquesta són importants. Perquè connecten amb el públic. Perquè fan visible allò que moltes vegades passa desapercebut.
El linx que apareix a la fotografia juga, salta i caça sense saber que s’ha convertit en un símbol. Un símbol d’esperança, però també de responsabilitat. Perquè conservar la natura no és només una opció: és una necessitat.
