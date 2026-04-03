Mobilitat sostenible
El Govern preveu reduir 6.000 tones d'emissions de CO2 a l'any amb el pla de xoc del bus interurbà
Els busos interurbans de Catalunya tanquen un 2025 de rècord i preveuen doblar la flota en tres anys
El Govern prepara un segon pla de xoc per augmentar l’oferta d’autobús interurbà
El Periódico
La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha assegurat que el pla de xoc del bus interurbà permet reduir 5.982 tones d’emissions deCO2 en un any gràcies a les 68 actuacions que s’han executat a tot el territori, que representen el 93% del total.
En un comunicat aquest divendres, expliquen que el pla, que es va iniciar l’estiu passat, contempla un total de 73 millores finançades amb 17 milions d’euros, dels quals nou procedeixen del Fons Climàtic.
Les accions desplegades han prioritzat el reforç dels corredors amb més demandes i la millora de les connexions amb centres sanitaris i educatius: a la demarcació de Barcelona s’han completat el 90% de les actuacions previstes; a Girona, el 93%, i a Tarragona i Lleida el 100%.
Amb les mesures executades es preveu un increment de la demanda d’uns 2,7 milions de viatgers anuals, cosa que equivaldria «a evitar, aproximadament, 2.250.000 desplaçaments en vehicle privat».
Les actuacions amb origen o destinació a la demarcació de Barcelona es calcula que poden comportar un estalvi d’uns 2.900 vehicles que entren i surten cada dia de la capital catalana.
Finançament circular
Mitjançant el Fons Climàtic, la Generalitat destina el 50% dels ingressos obtinguts de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions amb impacte ambiental a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com l’impuls del transport públic.
El Govern remarca que aquest model de finançament circular «converteix directament els recursos obtinguts dels impostos ambientals en projectes que redueixen emissions, milloren la qualitat de vida i fomenten l’equitat territorial».
