Dues hores a Pornhub
Submises, humiliades, ofegades i sofrents: així és la dona en el porno ‘online’ que veu el teu fill
Olga Pereda
Des de ‘fantasies de padrastre’ fins a ‘grasses’ i ‘jovenetes amb vells’. Pornhub és un món sexual a un simple clic. Si les generacions passades buscaven al diccionari ‘cul’ o ‘vagina’ i tafanejaven algun llibre de biologia i anatomia per descobrir-hi cossos despullats, els nens i els joves del 2023 poden veure tant sexe com vulguin. Quan vulguin, com vulguin i del tipus que desitgin. Cap vídeo ofereix l’advertència que és ficció.
La majoria dels nens i les nenes accedeixen a imatges pornogràfiques als 12 anys. Amb 9 o 10 anys també, però no hi ha un ingredient eròtic sinó que, bàsicament, els mou la curiositat. En tot cas, ¿què veuen els nostres fills i filles quan accedeixen a una pàgina porno? Entrem a Pornhub i estem dues hores navegant a la web.
Fundada el 2007, la plataforma de continguts per a adults en ‘streaming’ Pornhub té més de 76 milions de membres registrats mensuals. Els 112 milions de visites diàries que rep la converteixen en la 12a web amb més trànsit del planeta, per davant de gegants tecnològics com TikTok. Ha contribuït a canviar radicalment les maneres de creació i distribució de la pornografia, alhora que s’ha convertit en un imperi econòmic.
Això d’escopir i bufetejar les dones (suposadament de manera consentida) no és una cosa nova. Ja ho feia Nacho Vidal a les pel·lícules porno, aquelles que van matar les sales X. En els vídeos (les pel·lícules han mort a l’era d’internet) d’ara la humiliació femenina i el poder masculí també existeixen. Però elevades a l’enèsima potència. És estrany trobar una parella cara a cara. Elles solen estar de quatre grapes, sempre d’esquena a ells i amb una situació de clara inferioritat.
Un altre denominador comú en el porno del gegant d’internet és la manera que tenen els homes d’agafar les dones. Agafar dels cabells amb força o, fins i tot, fingir una estrangulació amb el braç exageradament musculat és bastant comú.
A la majoria de les escenes, a elles se’ls veu molt més la cara que a ells. Elles tenen dues aparences físiques fonamentals. Una –la majoria– és de patiment. Tenen llàgrimes als ulls i el maquillatge els taca tota la cara. L’altre model és el de la dona-nena que porta faldilla curta i de quadros com la d’un uniforme escolar i es pentina amb cues, trenes i agulles de ganxo.
Penetracions per torns
Un altre denominador comú a Pornhub són les dones envoltades d’homes. Hi ha un vídeo que mostra una dona ajaguda de cap per avall a la platja i amb uns quants homes al seu voltant, que es van alternant per penetrar-la analment, imatge que recorda, amb dolor, les violacions grupals. El mateix amb una altra dona, que estirada a la llitera i completament oberta de cames, és penetrada vaginalment i analment per homes que porten números a la roba. El vídeo acaba amb una fel·lació, pràctica sexual infinitament més abundant que els cunnilingus. Després d’una hora i mitja al portal porno, l’internauta només ha vist un vídeo en el qual un home estimula amb la boca els genitals d’una dona. La resta són fel·lacions, en què elles no tenen el poder sinó que són agafades amb força (dels cabells) pels homes.
Gemecs i laments
A Pornhub, les dones gemeguen. Però els gemecs no aparenten ser precisament de plaer sinó de dolor. Molts crits més aviat són laments. Com els d’una dona que està ajaguda al llit de cap per avall i que, lligada de peus i mans, ‘pateix’ la penetració d’un vibrador. Ni la cara ni els ulls ni l’escàs moviment corporal dona peu a pensar que està disfrutant amb la masturbació.
A Pornhub la dona es fica absolutament de tot als orificis corporals: des de la mà fins a un pot de xampú. Els vídeos estan esquitxats amb anuncis de gels que prometen impossibles com allargar sis centímetres el penis aplicant-hi una sola gota del producte. La publicitat –enganyosa, sens dubte– incorpora la cara d’un home canós amb un fonendoscopi a les espatlles per donar la imatge de metge. L’anunci, en tot cas, és conforme amb una altra realitat de Pornhub: els membres virils exageradament grans i les ejaculacions quilomètriques.
Fa temps que especialistes com Graciela Atencio, directora de Feminicidios.net, alerten que, en vista de l’absència d’educació afectiva i sexual, els més joves estan construint el seu desig sexual a partir d’aquests continguts extremadament violents i desiguals, cosa que crea un terreny fèrtil per a abusos i agressions. «En aquests vídeos no es té sexe amb una dona –assegura Atencio– sinó contra una dona».
