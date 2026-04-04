Helena María Sánchez, treballadora social i coordinadora de l’associació Alfa: "El joc i l’oci saludable potencien l’educació formal"
«Quan s’ofereixen les mateixes oportunitats a tothom, els resultats educatius arriben»
Eduard Palomares
Les vacances escolars de Setmana Santa representen un respir, una oportunitat de desconnectar abans d’afrontar la pujada final del curs. Si bé no tots els alumnes poden disfrutar igual. Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica no es poden permetre una escapada, i molts cops fins i tot ni tan sols conciliar. Davant d’això, el programa CaixaProinfancia promou casals i activitats d’oci educatiu juntament amb entitats de tot Espanya, com Almanjáyar en Família (Alfa), a Granada, de què Helena María Sánchez n’és coordinadora de l’àrea d’Infància i Joventut.
¿Com treballa Alfa amb les famílies vulnerables d’Almanjáyar?
Som en un barri obrer i multicultural format per famílies que treballen sobretot al sector serveis, i per això moltes vegades els seus torns coincideixen amb la franja en què els seus fills ja no són a l’escola. Per tant a la tarda els oferim activitats esportives, aula d’estudis, tallers creatius... Per als adults, els acompanyem en qüestions de formació, recerca d’ocupació, aprenentatge d’espanyol per a migrants, acompanyament en tràmits o fins i tot tallers per trencar la fractura digital.
¿Quina importància té per als nens i joves tenir un espai on acudir al sortir de l’escola?
Més enllà de fer els deures, perquè la majoria dels nens són responsables, detectem carències en l’adquisició d’hàbits d’estudi, rutines, l’ús de l’agenda o el reforç en matèries que es van complicant. Així que és important donar continuïtat al reforç educatiu i oferir un acompanyament individualitzat. De vegades, fins i tot, accedint a serveis que solen ser costosos, com logopèdia, psicologia o psicomotricitat. Aquest recolzament és vital per al seu futur.
En aquesta època, en plena Setmana Santa, ¿continuen oferint aquest recolzament malgrat que no hi hagi classes?
Sí, durant l’estiu, el Nadal i Setmana Santa, el programa Obert per Vacances trasllada les activitats al matí. No hi ha una aula d’estudi formal, però funciona com un centre obert de lleure saludable i espai de conciliació. Per exemple, treballem habilitats com ara poden ser les emocions, la creativitat, l’expressió corporal i la interacció amb els companys.
¿Sempre es fa combinant l’oci i l’educació?
Això és el que intentem, però no s’ha d’oblidar que l’oci en si mateix és un dret que moltes vegades es passa per alt. El joc i l’oci saludable potencien aspectes que ajuden molt l’educació formal, com l’escriptura, el teatre o la gestió emocional. Si només ens quedéssim en les assignatures de llengua, matemàtiques i ciències, seríem màquines d’estudi.
Almanjáyar és multicultural. ¿Com gestionen la barreja d’orígens, idiomes, religions...?
Des de la naturalitat i l’acollida. L’espai està obert per a tots els veïns i les veïnes, vinguin d’on vinguin. Nosaltres sempre apostem per l’educació. Creiem que trenca barreres ofereix futur i que tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats. Escoltem, atenem i acompanyem fins on el jove vulgui arribar, independentment de la seva nacionalitat o religió.
¿L’educació continua activant l’ascensor social?
Sí, tenim nombrosos casos d’usuaris que estan cursant graus superiors o carreres universitàries. Fins i tot alguns d’ells, després de formar-se, han començat a treballar amb nosaltres. Quan es dona l’oportunitat a tothom per igual, els resultats arriben. El context social pressiona, però la nostra feina consisteix precisament a oferir les mateixes oportunitats davant realitats diferents.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès