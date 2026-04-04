Entrevista des de l’espai
"La injecció translunar va ser un moment tens"
El Periódico
"Abans que res, voldríem enviar una salutació a les nostres famílies, perquè som bastant lluny de la Terra i encara no hem pogut dir-los hola". D’aquesta manera va començar, la primera entrevista dels quatre astronautes de la missió Artemis II des de l’espai, concedida a la televisió nord-americana CBS News. Els astronautes Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman i Christina Hammock Koch, van abandonar l’òrbita terrestre després de completar amb èxit l’encesa clau del motor principal de la nau espacial Orion i es dirigeixen ja a la Lluna, segons va informar ahir la NASA.
Malgrat que la tripulació portava des del 2023 preparant aquesta missió espacial, els astronautes van explicar que el moment de deixar enrere la plataforma i començar la propulsió va ser el més sorprenent fins al moment. "Va ser un moment d’incredulitat. El fet d’enlairar-se t’agafa totalment per sorpresa, tot i que ho estiguessis esperant. I se’m va dibuixar un enorme somriure a la cara", va explicar Reid Wiseman. Malgrat això, va afegir que la maniobra d’injecció translunar, el moment en què s’encenen els motors de la nau per deixar enrere l’òrbita al voltant de la Terra i iniciar una òrbita ovalada per arribar a la Lluna, "van ser uns moments bastant tensos".
