Viatge a l’espai
L’Artemis II estrena un pilot automàtic per tornar a la Lluna
Els experts afirmen que aquesta segona cursa espacial arrenca amb elements nous, el poder de la supercomputació i, sobretot, amb més estàndards tècnics i de seguretat.
Valentina Raffio
Anar a la Lluna és igual de complex avui que fa mig segle. El programa Apolo va aconseguir fer-ho amb un ordinador de 32 quilograms i amb menys potència que qualsevol mòbil actual. Ara, després de la presentació dels primers plans per crear bases humanes permanents al sòl terrestre, Artemis aspira a aconseguir-ho amb naus en "pilot automàtic" i tecnologies inèdites al terreny espacial. Segons els experts, en tot just unes dècades la ciència espacial ha avançat a passos de gegant però encara no és clar si els avenços permetran a la nostra espècie viure a la Lluna. Sobretot perquè, a diferència del que passava als anys seixanta, ara el risc es calibra d’una manera molt diferent.
"Les primeres missions Apolo es van enlairar amb ordinadors bastant simples i amb astronautes gairebé autodidactes. Recordem, per exemple, que els pioners de l’Apolo 11, Aldrin i Armstrong, van haver de pilotar el mòdul de descens per arribar a la Lluna", recorda Josep M. Trigo-Rodríguez, investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC/IEEC).
En aquesta mateixa línia, l’escriptor Andrew Chaikin explica a A man on the Moon, un dels relats més exhaustius del programa Apolo, que en la primera gran cursa a la Lluna la tecnologia no només era més rudimentària sinó que, a fi de guanyar la batalla a la Unió Soviètica, els Estats Units van assumir riscos tant tècnics com humans ara impensables.
Un coet reutilitzat
Artemis aspira a agafar el relleu a aquesta filosofia desplegant tecnologia més potent, astronautes més formats i més estàndards de seguretat per (re)conquistar la Lluna. No obstant, hi ha qüestions en què la tecnologia no ha avançat tant com es podria creure. Per exemple, en el cas del coet. El vehicle que utilitza Artemis no és gaire més gran que el Saturn V dels anys seixanta, però supera el seu antecessor en rendiment gràcies a motors més potents, propulsors sòlids i sistemes de control moderns que optimitzen el combustible. I part d’això, curiosament, s’ha aconseguit reutilitzant diversos motors de l’era Atlantis que, a més, ja han viatjat diverses vegades a l’espai. Segons algunes estimacions, el desenvolupament del coet ha costat uns 31.600 milions de dòlars i 15 anys de feina i, justament per això, són moltes les veus del sector que han denunciat que es tracta de xifres totalment desorbitades per a un instrument que, a la llarga, no és clar que es pugui continuar utilitzant a causa de les seves limitacions tècniques i l’elevat cost per llançament.
Segons diversos experts, la gran revolució d’Artemis és tot el que aquest programa ha aconseguit automatitzar. Gran part del vol d’aquesta setmana cap a la Lluna, de fet, es fa en "pilot automàtic" i gairebé sense intervenció dels astronautes. Segons explica Mariella Graziano, directora d’Estratègia i Desenvolupament de Negoci de Segment de Vol de GMV, el gran avantatge d’Artemis és justament el "salt cap a sistemes autònoms, digitals i pensats per operar de forma contínua a la Lluna". L’exemple més clar són els sistemes de vol dissenyats per ser més autònoms i fins i tot per gestionar contingències complexes en temps real.
Millores tècniques
Graziano també destaca la novetat dels vestits espacials de nova generació (xEMU) "més flexibles, ergonòmics i robustos, dissenyats per a exploració prolongada en superfície i no només per a caminades puntuals". O les enormes millores en àmbits com la navegació o les comunicacions. L’experta indica que aquests canvis són els que finalment permeten replantejar les missions a la Lluna ja no com una cosa puntual sinó com un projecte de llarg abast. "En vista de les estades de pocs dies del programa Apolo, gràcies a aquestes millores Artemis permet operar durant períodes molt més llargs, amb sistemes de suport vital avançats i una logística pensada per a missions recurrents", comenta.
Entre els punts febles d’Artemis hi ha l’escut tèrmic de la nau. Segons explica el divulgador científic Josep Calatayud, en les primeres proves tècniques portades a terme aquest element no va resistir gaire bé la reentrada a l’atmosfera. La NASA ha optat per dissenyar un pla de tornada alternatiu, fins ara mai testat, en comptes de reemplaçar l’escut per no demorar la missió uns quants anys més. Així, els astronautes patiran velocitat i temperatures molt altes.
