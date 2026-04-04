ICÒNICA PLAÇA DE TOROS
Ple total al centre comercial Arenas al cap de 15 anys d’inaugurar-se
És l’únic recinte de botigues a Barcelona on no hi ha obert cap establiment de la marca Inditex, i només té un local tancat, després d’aconseguir una bigarrada barreja de comerç, gastronomia, experiències immersives, cine i esport.
La cúpula dona molt joc al recinte gràcies a diverses activitats immersives
Patricia Castán
Arenas de Barcelona, un cas inèdit de centre comercial aixecat sobre l’estructura de la plaça de toros del mateix nom, als peus de la plaça d’Espanya, acaba de fer 15 anys amb el regal d’haver consolidat pràcticament la plena ocupació. Només hi ha un local tancat. I la dada té mèrit tenint en compte la greu afectació que van patir aquests espais després de la pandèmia, i el fet que l’entorn del recinte estigui actualment pres per les obres de la prolongació de l’L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Arriba a la maduresa havent trobat un equilibri entre comerç, restauració, cultura i oci familiar.
El singular espai va ser inaugurat el 24 de març del 2011, després d’una dècada d’abandonament a falta de trobar-li l’ús i l’inversor adequats. El projecte que es va imposar –a càrrec de Richard Rogers i Alonso i Balaguer– va respectar la seva arquitectura circular, que va obligar a l’èpica elevació de la seva façana neomudèjar durant les obres de renovació integral, per poder actuar al subsol. El resultat van ser 31.000 m2 d’espais de comerç i lleure, amb un look contemporani i una gradual evolució fins a trobar l’actual fórmula comercial. Per aquest espectacular recinte, que és propietat de Merlin Properties, han desfilat aquests anys 115 milions de persones a raó de 9 milions anuals, excepte en la crisi de la Covid el 2020 i el 2021. En l’actualitat ronden els 10 milions de visitants.
Des dels inicis va generar molt interès entre el turisme per la seva ubicació, a uns passos de la Font Màgica i per l’arxivisitat Mirador 360º que el corona. La voluntat dels seus gestors era captivar també el públic local, i aquests anys s’han produït relleus naturals per arribar a una oferta estable, dins de la freqüent renovació d’operadors als centres comercials. Curiosament, cap ensenya d’Inditex ha llançat l’àncora a l’immoble, a diferència de la resta de centres comercials de la ciutat. Els últims cinc fitxatges han sigut US Polo, Divain Parfums, Taco Bell, JD Sports i Utage Sushi.
Raresa del sector
La plaça de toros de principis de segle XX és una raresa entre els recintes comercials de Barcelona, per la seva història i atractiu arquitectònic, que la direcció d’Arenas Barcelona vol posar en valor coincidint amb la capitalitat mundial de l’Arquitectura de la ciutat aquest any. Aquests dies de Setmana Santa, l’afluència turística és evident, amb una notable animació en moltes botigues, però també als restaurants del terrat, entre els quals hi ha ensenyes populars com Abrassame, el Mussol, Mar i Terra, la Tagliatella i d’altres. Als baixos del perímetre exterior l’oferta segueix amb Pura Brasa i Tapa Tapa, per posar alguns exemples. I les opcions més informals de fast food o cafeteria popular es troben majoritàriament a la planta -1.
Entre les seves marques de moda, calçat, complements, bellesa i esports figuren avui dia US Polo Assn, convivint amb Mango, Desigual, Punt Roma, Brighty, Pepco, Coolligan, Parfois, Intimissimi, Calzedonia, Claire’s, Pandora, Misako, Tous, Natura, Sunglass Hut, Stone by Stone, Bijou Brigitte, Kiko, Sephora, Druni, Llongueras, Barça Store, Décimas o JD Sports. També s’hi poden trobar operadors de telefonia, mentre que cultura, llibres i tecnologia ho cobreix FNAC. Hi ha establiments especialitzats com Rituals, Lush i Nespresso, entre d’altres.
Per descomptat, un dels seus grans motors és la presència d’un Mercadona a la planta -1. El segment dels súpers es completa amb un Veritas. A les plantes més altes es concentra l’oferta lúdica. Els Mobby Cinemas, de 12 sales, presideixen la planta 2, mentre que a la 3 s’emplaça Ikono, el museu immersiu que proposa universos creatius i sensorials.
La cúpula també dona molt joc al recinte. L’espai Giga a la planta 4 acull actualment amb la mostra immersiva Antarctica, amb imatges, so envoltant i grans projeccions, concebut com una experiència –amb entrada de pagament– per a totes les edats i idònia en família, que és just el públic que Arenas sempre ha mimat per evitar ser un vedat turístic. Finalment, Eclipso, al mateix nivell ofereix ara l’exposició Titanic, per endinsar-se en la llegenda del transatlàntic amb realitat augmentada i virtual; però també l’opció Colosseu, a triar. El còctel variat d’Arenas incorpora des de fa anys el fitnes, amb una seu del gimnàs Metropolitan amb pista d’atletisme exterior, spa, sales d’activitats i entrenament.
