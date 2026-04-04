El pollastre fantasma de Lesseps s’enquista: el local de menjar ràpid que continua sense obrir tres anys després
Diuen residents a la zona que els veïns han aconseguit que el restaurant ja no obri, mentre l’Ajuntament afirma que hi ha un expedient d’obres vigent
Toni Sust
Un home es va aproximar dimarts passat al vidre d’un restaurant de Kentucky Fried Chicken que mai va arribar a obrir les portes. Va acostar-hi el cap per observar l’interior. És a Riera de Vallcarca 11-13 i han passat tres anys des de la data per a la qual s’havia anunciat que iniciaria la seva activitat, març del 2023. Però després d’aquells 36 mesos no s’ha cuinat allà ni una sola cuixa de pollastre fregit i tot indica que això ja mai passarà. El local presenta una decadència notable.
Perquè l’únic que ha canviat en aquest temps és que el comerç, que al principi semblava l’escenari d’un paisatge postnuclear, buit però sense residus, és, cada dia més, objecte de degradació interior. L’establiment sembla un petit homenatge a una potencial era postapocalíptica al planeta, que tantes pel·lícules i sèries retraten. Si ‘The last of us’ es va començar a rodar el 2023, el 2024 va arribar ‘Fallout’. Totes podrien tenir un capítol a Riera de Vallcarca.
El pla antiEndreça
En una ciutat com Barcelona, el govern actual de la qual centra la seva gestió en el Pla Endreça perquè els carrers siguin nets, aquest racó de Gràcia –que cert és, no forma part de l’espai públic– sembla una espècie de motí contra aquest afany d’ordre.
Dimarts, l’home que mirava es va moure uns metres, tafanejant pels grans forats que ha deixat el paper d’embalar que es va col·locar als vidres fa uns mesos, després que aquest diari fes un primer reportatge sobre el pollastre fregit que mai ha arribat a aquesta part de Vallcarca. El paper ha anat caient, com l’esperança dels que un dia es van dir que provarien aquest menú.
Una capa de silenci
Una capa de silenci s’ha estès sobre el perquè de la no-obertura. Els veïns de les quatre finques limítrofes amb el local, dos de Riera de Vallcarca i dos de Velázquez, prefereixen no comentar la situació, si bé hi ha una cosa que ningú qüestiona: van ser ells els que van posar la proa al nou restaurant, els que han lluitat perquè no obri. I pel que sembla ho han aconseguit. «Aquest tema ja està tancat, el restaurant no podrà obrir», afirma una dona en un comerç pròxim. Tot i que afegeix que no coneix els detalls, la pedra ha sigut llançada.
Segons fonts coneixedores de l’assumpte, ni tan sols és un tema que abordin conjuntament els veïns de les quatre finques. Han elegit un representant per edifici, és a dir, quatre persones, que juntament amb un expert formen un comitè de cinc integrants que porta el tema. Un comitè que treballa amb tota discreció.
El paper d’embalar
Aquest diari va acudir el juny passat a constatar com el local anunciat, amb una superfície de 550 m2, 281 m2 al seu interior i 92 places previstes per als clients, continuava tancat. La resposta a la notícia va arribar dies després: el comerç es va despertar totalment tapat perquè no es veiés l’interior. Ara, sempre segons les fonts veïnals, és qüestió de temps que el local rebi un altre ús per desencallar-lo.
Mentrestant, el paper marró s’ha anat esfondrant, i també ha desaparegut alguna de les proteccions de plàstic negre amb què es van tapar les cares, alguna d’elles empastifada amb pintura, de Harland David Sanders, més conegut com el coronel Sanders, inventor del pollastre fregit de la marca, que convé recordar-ho de nou, no va arribar a aquesta graduació militar: el governador de Kentucky, Ruby Laffoon, el va nomenar Coronel d’aquest estat per la seva celebritat com a cuiner.
Un cafè i una aigua
L’interior del local presenta ara alguna resta humana. Per l’aspecte, l’únic que s’hi ha consumit és un cafè comprat en un altre bar, servit en una tassa de cartró, inclòs un bastonet per barrejar, i una ampolla d’aigua. Probablement, begudes que va prendre l’operari que va col·locar el paper o algun supervisor.
L’Ajuntament de Barcelona, mentrestant, manté la seva versió de fa uns mesos: l’obertura no ha sigut detinguda pel districte de Gràcia i l’expedient d’obres segueix en curs, a l’espera que el propietari demani finalitzar els treballs.
Els passejants ja han assumit que el pollastre no arribarà a Riera de Vallcarca. I esperen que un dia o un altre, algú hi entri, arrenqui el paper que s’enfonsa dia a dia, deixant a la vista taules i cadires en què ningú s’asseurà ja. I la foto del coronel Sanders manipulant pollastre. Mort el 1980, Sanders no pot veure com és tractat el seu llegat als voltants de la plaça de Lesseps.
