Reobren els ‘beach clubs’ de Barcelona: a la platja i també a Pedralbes
Bastian Beach i Beso Beach conformen dos pols de diversió estival i gastronomia per a barcelonins i visitants
Patricia Castán
La Setmana Santa marca habitualment la tornada dels xiringuitos de platja a Barcelona, però també de dos coneguts ‘beach clubs’, que a la ciutat no estan literalment a peu de platja per la normativa local, però exerceixen aquest paper des de la seva irrupció fa un parell d’anys. En el tram de Sant Sebastià, aquest divendres ha estrenat la temporada 2026 Bastian Beach, el club de platja amb restaurant del grup Costa Este, mentre que a Pedralbes, són els jardins de l’hotel Torre Melina Gran Meliá els que dijous passat van obrir la veda de Beso Beach, capaç d’haver portat la sorra fins a la zona alta.
El bon temps ha permès avui aixecar la persiana de part de l’oferta de Bastian Beach, sota el lema ‘The Summer You’ve Been Waiting For’ (l’estiu que estaves esperant), a l’espai que l’empresa de l’oci barceloní explota en concessió a un costat del Club Natació Barcelona. Es tracta d’un enclavament hedonista, presidit per esplèndides palmeres i piscines, on es despleguen hamaques i llits balinesos, per disfrutar d’una bona sessió de sol o d’un tardeig amb còctels i copes, en un ambient tranquil.
Segons informen els seus gestors, aquestes primeres setmanes la Pool Area o zona de piscines funcionarà de moment de 12.00 h a 20.00 hores, de divendres a diumenge. Posteriorment, del 30 d’abril al 17 de maig també els dijous, mentre que a partir d’aquesta data que marca l’inici de la temporada alta obrirà diàriament. El director del grup Costa Este, Javier Bordas, considera que la seva oferta s’ha convertit aquests dos anys en un «punt de trobada imprescindible a Barcelona» per divertir-se a l’aire lliure.
Destaca que en la temporada 2026 pretenen «elevar l’experiència», amb un «espai únic davant el mar on disfrutar del bon temps i de la seva oferta gastronòmica». Una experiència en gran, ja que l’espai té capacitat per a 2.000 persones, per la qual cosa no només ofereix oci estival a barcelonins i visitants, sinó que en aquest temps ha acollit diferents esdeveniments d’empreses i festius.
Entre els reclams de la temporada figuren els Sunday Rituals, amb sessions grupals de ioga i un ‘brunch’ saludable per començar el dia. El pròxim se celebrarà el 26 d’abril, avancen des del local, que sol atraure també cares conegudes de l’esport i l’espectacle.
Però durant la resta de jornades, el preu de l’accés depèn de la ubicació, des de 50 euros de consum mínim (begudes i menjar) en una hamaca individual, fins a les àmplies ‘cabanes’ per a vuit persones, a 400 euros de consum mínim.
Un altre dels seus ganxos és la restauració, en un entorn d’estil eivissenc. De moment, aquestes primeres setmanes compten amb una carta més reduïda que en temporada alta, però on no falten paelles, amanides mediterrànies, peixos i carns.
Proposta en un resort urbà
Sense Mediterrani ni platja, al costat de la Diagonal, ha tornat a irrompre la singular proposta de Beso Beach, una espècie d’oasi integrat per piscines i jardins, on han portat la sorra de platja, música i hamaques per fer volar la imaginació. Se situa al recinte del resort urbà Torre Melina Gran Meliá, però està gestionat pel grup homònim, que el 2024 va exportar a la capital catalana el seu concepte de ‘lifestyle’.
En aquest entorn luxós però inspirat en Formentera, es pot disfrutar d’una jornada de piscina, copes i menjar informal a la fresca, o bé menjar al seu restaurant. Un pot sentir-se molt lluny de Barcelona malgrat la proximitat de l’estació de metro de Zona Universitària. A les piscines no es paga entrada, però sí que hi ha un consum mínim durant la jornada.
Tot i que acaba d’iniciar la temporada aquest dijous, aprofitant la Setmana Santa, l’obertura oficial serà el 10 d’abril amb ‘El Primer Beso’, una sessió de tardeig que donarà pas a una intensa primavera i estiu. La seva oferta s’enfoca com a lloc de trobada social, programació musical i experiències relaxants.
Assenyalen que tot i que el seu restaurant mantindrà el seu estil de cuina bascomediterrània basada en el producte, aquest any afegiran noves elaboracions, com les patates braves amb salsa trufada, cítrics i blat de moro torrat; la paella d’‘espardenya’ i anguila del Delta, apostant per la proximitat.
Avancen que a partir del maig, la seva programació es reforçarà amb la tornada de Tardeo Club (centrat en DJ emergents de música electrònica de Barcelona), mentre que els diumenges arribarà el torn de Beso Balance, combinant fitnes i brunch en format social. Els horaris varien segons el període, ja que fins al 21 de juny i del 14 de setembre al 12 d’octubre obriran de dijous a diumenge, de 12.00 a 23.00 hores, però del 22 de juny al 13 de setembre començaran a funcionar una hora abans.
