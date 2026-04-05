Adriana Masclans, Sisena generació d’una saga de venedors de Barcelona: "El consum de bacallà per tradició religiosa ha caigut per Setmana Santa"
Té una parada al mercat de la Concepció i explica que la venda es manté força estable a la ciutat al llarg de l’any.
Tot va començar el 1882 al mercat de Sant Antoni, on va obrir Domingo Massana
Toni Sust
¿Té més encàrrecs de bacallà per la Setmana Santa, quan consumir-ne és tradició, o ja no és viu aquest precepte?
Sí, la demanda per Divendres Sant encara es nota.
¿Què li encarrega la gent?
Sobretot bacallà a la llauna. És l’estrella. Després el més demanat és el bacallà amb panses i pinyons; n’hi ha que ho rematen amb un ou dur tallat. També el bacallà amb samfaina. Aquests tres són els que més demanen.
¿Per què el bacallà és protagonista aquests dies?
Sobretot el bacallà és per Divendres Sant, el dia en què se suposa que no es pot menjar gens de carn. Entenc que també se’n menjava perquè tenia un preu assequible per a totes les cases, i per tradició. La vella Quaresma porta un bacallà a la mà.
¿Diria que baixa aquest consum de bacallà d’aquests dies, lligat a la religió catòlica?
El consum de bacallà es manté durant l’any, tot i que el de Setmana Santa per tradició religiosa ha baixat, sobretot entre la gent jove. De cara a Divendres Sant, la gent de 50 anys cap amunt continua comprant bacallà, per religió o per recordar el que es feia a casa seva. Si els joves no mantenen la tradició, d’aquí a pocs anys veurem una diferència clara. Crec que, tot i que perdi una mica de pes, es mantindrà a les cases en què culturalment s’ha ensenyat. En els 13 anys que treballo aquí, no ha canviat gaire el consum, però si preguntés als avis, segur que ho han notat molt.
¿És peixatera o bacallanera?
Bacallanera. No és el mateix. Per exemple, jo no sabria arreglar una peça de peix; potser amb ganes ho faria, però nosaltres treballem especialment el bacallà.
¿I com es forma, doncs, una bacallanera?
Em vaig anar formant a l’anar al mercat amb els pares.
Perquè representa vostè la sisena generació d’una família dedicada al bacallà.
La sisena de manera interrompuda. És a dir, si mirem enrere no hi ha cap generació en què algú no es dediqués al bacallà.
Els Masclans estan repartits per mercats de tot Barcelona.
Ara som al mercat de Galvany, on hi ha el pare; al de les Corts hi ha el germà; una tia al mercat de Sarrià i una altra al de Sant Antoni, i jo soc aquí, al de la Concepció.
¿I tota la família forma part d’un conjunt?
Treballem tots el bacallà, la manera és similar, però per no convertir-nos en franquícia, que no ens agradaria, cadascú s’adapta a la seva manera de treballar, i al barri on és, perquè en uns hi ha coses que funcionen millor i pitjor.
¿En total quants són?
Som vuit titulars. Després hi ha més persones treballant.
¿I com va començar tot?
El primer any que tenim documentat és 1882, quan es va obrir el mercat de Sant Antoni i Domingo Massana, el fundador, hi va posar una parada. A casa vaig sentir sempre que abans d’això ja veníem bacallà al costat de la muralla, en un mercat ambulant. Al principi no eren Masclans, eren Massana. El primer Masclans és el meu besavi, que es va casar amb la meva besàvia Massana. Li dic la meva àvia perquè vaig conviure molts anys amb els besavis i els tinc molt presents.
¿De petita es va anar familiaritzant amb el negoci?
M’ho prenia com un joc. Anava molt sovint al mercat, perquè hi havia d’anar i perquè m’agradava. On vaig aprendre més és a Galvany, amb els pares, malgrat que he passat per totes les parades Masclans en algun moment, per donar un cop de mà. A la Concepció fa 13 anys que en tenia 27.
¿Què fa un bacallaner?
Quan arriba el bacallà, l’ha de polir al màxim per posar-lo en remull i avui dia deixar-lo a punt per cuinar o per menjar. Perquè com més va la gent té menys temps i això ha fet que evolucionem fins a cuinar el bacallà.
¿Abans era més freqüent vendre’l per cuinar?
I sec. Abans veies més bacallà sec que no pas remullat. Ara venc molt menys bacallà sec.
¿Què he de fer, per exemple, si en compro de sec?
Primer, hidratar-lo, posar-lo tres o quatre dies en força aigua i fer dos o tres canvis d’aigua, cada 12 hores més o menys. En funció de com ho vulgui cadascú.
¿I del temps a l’aigua en deu dependre el punt de sal?
Depèn de quan sigui que es vulgui consumir.
¿Ha treballat vostè fent també altres feines?
Vaig treballar fora de casa, en coses relacionades amb les telecomunicacions. Vaig estudiar telecos, em vaig quedar a dues assignatures d’acabar. Vaig treballar un temps a TV3, en continuïtat, i a Gestmusic de ben jove, en programes de nit i matinada, com a ajustadora de càmera.
¿Però no li van agradar tant com el bacallà?
Em va atraure la tradició. Si en tens bon record, la tradició atreu.
¿D’on ve el bacallà que venen?
D’Islàndia.
¿Està amenaçat el consum?
Fa molts anys sento a casa que el bacallà s’acabarà.
¿Per què?
Doncs perquè els islandesos no volen sobreexplotar la seva mar. Perquè hi ha menys bacallà a la mar i menys empreses que s’hi dediquin. Però no tinc la sensació que això passarà.
¿Com és el seu client?
El percentatge més elevat és de gent entre 50 i 60 anys. Però ve gent més jove.
¿Fa l’efecte d’una setena generació dels Masclans?
Dos bessons, de 15 anys. Quan venen, ajuden contents, però que decideixin ells. De moment, primer, que estudiïn.
