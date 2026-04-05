La immigració, de prop
Alba Barnusell, Alcaldessa de Granollers: "Resoldre el tema de l’habitatge és la manera de frenar l’extrema dreta"
La regidora posa el focus en com cal fer front al dèficit residencial i alhora defensa el diàleg en favor de la integració
Sara González
¿Què està fent Granollers per capgirar el dèficit d’habitatge assequible que hi ha a la ciutat?
La prioritat principal que tenim en aquest mandat és construir habitatge públic. En un mes entregarem 17 habitatges construïts íntegrament per l’Ajuntament i n’estem construint 57 més juntament amb l’Incasòl. També estem mobilitzant promocions privades amb el 30% de reserva de protecció oficial i fent una crida als propietaris que tinguin pisos perquè els incorporin a la borsa d’habitatge públic.
¿Com incentiven que els propietaris posin pisos a la borsa de lloguer i quants habitatges buits hi ha a Granollers?
Apliquem rebaixes en l’IBI i concedim subvencions per rehabilitar habitatges i garantir així una protecció als propietaris que tinguin un pis buit i el posin de lloguer. També estem treballant per tenir una xifra exacta de quants pisos buits hi ha. Volem anar a veure aquests propietaris i fer pedagogia sobre la necessitat de disposar de pisos de lloguer assequible per a la gent jove.
¿Quants anys calculen que s’han d’esperar els veïns de Granollers perquè l’habitatge deixi de ser una preocupació?
Ens vam comprometre a construir 200 habitatges de lloguer assequible i acabarem el mandat amb aquests 200 habitatges. La política d’habitatge és una política de mitjà i llarg termini.
Si s’aprova la limitació de la compra especulativa d’habitatge, ¿l’aplicarà al seu municipi?
Totes les mesures que ajudin a afrontar el dèficit d’habitatge seran benvingudes. I apel·lem als propietaris a treballar conjuntament. Una altra de les reflexions que he fet és que, al seu dia, l’Estat va protegir els bancs. Podríem parlar que aquests pisos de grans tenidors o bancs retornaran a mans públiques.
Granollers té més de 65.000 habitants i ha sumat 13.000 veïns durant els últims 25 anys. ¿Els serveis estan tensionats?
Comparativament amb altres ciutats de Catalunya, hem tingut un creixement més mesurat i els serveis s’han pogut anar adequant. Però és cert que el creixement de les nostres ciutats necessita més serveis sanitaris, de formació professional, de polítiques socials i d’habitatge. Les ciutats també han canviat: tenim més gent gran. El que necessitem és més finançament. Estem prestant molts serveis que corresponen a altres administracions.
¿Com treballa l’Ajuntament perquè, en un context com l’actual de creixement de l’extrema dreta, no s’associïn immigració i delinqüència?
Granollers és molt diversa i plural des de fa molts anys. Tenim persones de més de 80 nacionalitats que conviuen en la població i s’hi han integrat. Pensem fermament en el diàleg i en el treball conjunt en favor de la integració. Malauradament, hi ha partits que sí que volen fer aquesta associació, però no és certa i les dades de què disposem ho constaten.
¿Entén vostè que hi hagi alcaldes que es mostrin reticents a empadronar ciutadans que no tenen la situació regularitzada partint de l’argument que els serveis estan tensionats?
El padró és una eina necessària. A l’Ajuntament de Granollers fem una gestió rigorosa, conforme a la llei. També treballem amb els serveis professionals abans de la inscripció i també després, per fer un seguiment d’aquestes persones i acompanyar-les en la integració plena, perquè tinguin drets, però també obligacions.
¿Com poden fer front a l’ascens de l’extrema dreta?
El que ens correspon als alcaldes és donar respostes efectives als ciutadans, a les seves necessitats i a les seves vulnerabilitats econòmiques, i lluitar contra les desigualtats que hi ha. Resoldre qüestions com l’habitatge és la millor manera de fer front a l’extrema dreta. Hem d’elaborar polítiques de construcció de futur i generar esperança en els joves, vinguin d’on vinguin. Granollers és una ciutat de 60.000 habitants i 15 quilòmetres quadrats que ens permet parlar amb molta gent i amb tothom, que és la base per frenar l’extrema dreta: ser al carrer, conèixer els barris.
