La immigració, de prop
Alba Bou, Alcaldesa del Prat de Llobregat: "Des dels municipis hem de garantir que la convivència no es trenqui"
La regidora posa el focus a l’habitatge i defensa que la inversió s’ha de fer a Rodalies i no a l’aeroport per ampliar-lo
«Les ciutats metropolitanes ens hem fet com som gràcies a la immigració»
Sara González
Han entregat les claus de 101 pisos del bloc més gran d’una cooperativa i tenen dues promocions previstes. ¿Quants habitatges assequibles fan falta al Prat?
El nostre pla d’habitatge no determina una quantitat concreta. El que sabem és que qualsevol cosa que fem des dels municipis serà insuficient, perquè no tenim els recursos per fer front a la necessitat metropolitana d’habitatge. Això requereix una gran planificació. Crec que l’Ajuntament ha fet els deures. Abans d’acabar la legislatura haurem entregat 200 habitatges més de lloguer assequible en sòl públic. També tenim el planejament de l’Eixample Nord i dels nous barris de la Seda-Paperera, on estan planificats uns 5.000 habitatges nous, la meitat són públics.
Són una rara avis en el context general de Catalunya. ¿Considera que estan en millors condicions per afrontar la crisi de l’habitatge que altres ciutats?
Som el municipi català que més habitatge públic ha posat i posarà percentualment. D’una banda, puc dir que sí, que estem en millors condicions, però de cap manera podem ser triomfalistes ni confiar que els municipis podrem resoldre sols la dificultat d’accés a l’habitatge. Hem d’aconseguir reduir els preus del lloguer, que hi hagi habitatge de lloguer per abaixar els preus. No pot tornar a passar que tinguem un barri de promoció pública, com Sant Cosme, i que passats els anys hagi anat passant al parc privat.
¿Com ha afectat la crisi de Rodalies al Prat?
Hem estat dos anys intentant convèncer la Generalitat que ens ajudés on correspon, perquè no funcionaven les escales mecàniques i teníem un servei d’ascensors intermitent. Tenim una estació intermodal que no ho és: no connecta amb l’estació de metro. Reclamo que Rodalies funcioni i que els trens de l’R2 Sud parin tots al Prat. També tenim unes vies de l’AVE per on no passa cap tren, hi ha goteres i fan soroll. Reclamem al Govern que les inversions es dirigeixin allà on el 95% de la població ho necessita.
S’ha queixat vostè en diverses ocasions que el Govern no li consulta sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat.
No ens han consultat des que Salvador Illa va anunciar l’ampliació de l’aeroport. Cap concreció ni trucada per demanar informació als que la tenim. Ens sentim menyspreats. No podem fer res més que enfadar-nos. Si em truca el president, buidaré la meva agenda.
¿Confia que l’ampliació no rebi l’aval europeu?
La Comissió Europea no validarà cap proposta d’ampliació que no hagi tancat davant les compensacions pendents de fa 20 anys. El Govern i Aena ho saben i estan intentant buscar alternatives per convèncer la Unió Europea de les seves bones intencions, però nosaltres no vivim de bones intencions i confio que la CE tampoc ho faci i vulgui una mica més de ciència. No ens la colaran: la Generalitat està intentant un rentat de cara.
El Prat ha tingut un creixement moderat durant els últims anys. ¿Els serveis públics estan tensionats?
No hem experimentat un gran creixement demogràfic; ens hem mantingut estables i ens hem preocupat per aquests serveis. Hem tingut la capacitat o la flexibilitat per tapar forats quan la Generalitat no estava a l’altura per garantir la qualitat d’aquests serveis, principalment els educatius i els sanitaris.
Dos de cada tres catalans, segons assenyala una enquesta de l’ICPS, són partidaris de limitar la quantitat de persones que arriben al nostre país. ¿Li preocupa aquesta tendència?
Sí. Ha de preocupar-nos que l’extrema dreta i la dreta estiguin situant en l’imaginari el concepte d’immigració com un problema. No dic que hàgim d’obrir les portes de bat a bat, ni que no ens hàgim de preocupar, però sí que no ho hem de situar com un problema. Les ciutats metropolitanes ens hem fet com som gràcies a la immigració. No hi ha cap ciutat de Catalunya que pugui dir que avui sigui pitjor que en els anys 60 o els 70 del segle passat. I això és per les persones que han vingut i perquè els governants hem procurat que la convivència estigui garantida.
¿Com es treballa des del consistori perquè no s’associï la immigració amb la delinqüència com fa l’extrema dreta?
Dada mata relat. Les dades ho desmenteixen. Els alcaldes parlem amb molta gent i no d’això, sinó de com és possible que hagin de pagar més de mil euros de lloguer en una ciutat de classe obrera. No ens parlen que no volen portar els seus fills a una escola perquè hi ha moltes persones migrades. Des dels municipis hem de fer que aquesta convivència no es trenqui. No és veritat el que sentim al Congrés que podem evitar que arribin al nostre país; ho diuen perquè la majoria de diputats no són alcaldes.
¿Entén que hi hagi alcaldes reticents a empadronar ciutadans que no tenen la situació regularitzada argumentant que els serveis estan tensionats?
Doncs preocupem-nos que els serveis no estiguin tensionats. No hi pot haver reticències amb el padró. És un dret. L’efecte de la regularització que ha impulsat el Govern central va ser positiu en l’economia quan la dreta la va impulsar fa 20 anys, i cap efecte negatiu en la convivència. És la nostra obligació garantir que els ciutadans que ja tenim al país tinguin les millors oportunitats. Vull que siguin ciutadans de ple dret, que tinguin formació per accedir a feines, no a les que no volem els nacionals, sinó de 60.000 o 70.000 euros anuals, perquè són els que garantiran les pensions.
