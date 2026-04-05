Innovació. Noves eines tecnològiques
Una aplicació connecta el sobrant dels súpers amb les oenagés
El Periódico
¿Com pot saber una entitat social on es poden trobar iogurts o pomes per als usuaris? Un dels problemes amb què es troben aquestes organitzacions sense ànim de lucre és la falta de diversitat dels lots de productes frescos que els arriben. Per facilitar la feina, la plataforma Too Good to Go ha llançat una "nova solució tecnològica que connecta supermercats amb les entitats, mitjançant l’escaneig dels productes excedentaris o pròxims a la data de caducitat", explica Victoria Albiñana, directora de Relacions Institucionals de la companyia a Espanya i Portugal. Es tracta d’una eina, Donations+, que, a més, genera certificats que oficialitzen la donació, de manera que l’empresa subministradora pot acreditar l’acció i beneficiar-se d’entre el 30% i el 40% de rebaixa de l’IRPF prevista per la llei contra el malbaratament alimentari. Persegueixen resoldre els problemes dels establiments en els processos de donació, que "continuaven sent manuals, poc homogenis i, com que requereixen molta paperassa, acabaven resultant difícils de gestionar".
