Dues realitats en una sola ciutat
En el barri fronterer entre Canovelles i Granollers es lamenten que ser terra de ningú els porti a caure en un buit de serveis. Al centre de la ciutat es prioritza la vida comunitària.
La sensació dels veïns del barri del Congost és de «desatenció» i de falta de seguretat
Clàudia Mas
El carrer Narcís Monturiol marca, sobre el paper, la frontera entre Canovelles i Granollers. Però, per als que hi viuen, aquesta línia no sempre està tan clara: els veïns no saben a qui dirigir-se quan hi ha un problema, quan falta manteniment o quan necessiten una resposta ràpida. "Som en terra de ningú", repeteixen.
A diversos barris de distància, en ple Granollers, en un taller de ceràmica de l’Associació de Veïns del barri de Ponent, l’Emilia, la Felisia i la Rosario coincideixen que, com passa en moltes ciutats mitjanes, la localitat conviu amb episodis de delinqüència i incivisme, però eviten parlar d’un problema generalitzat. Són la cara i la creu d’un municipi divers, on els residents estrangers suposen el 15,68% una població el 2024 de 63.897 habitants.
La sensació entre els que viuen al barri fronterer del Congost és de "desatenció" i d’una transformació accelerada de l’entorn. "La impressió és que som l’última prioritat", resumeix la Bárbara. La seva llista de queixes és concreta: "Falta seguretat, manteniment i convivència. No dic que abans fos perfecte, però hi havia una altra tranquil·litat. Ara hi ha més discussions, alguna baralla puntual i ambients que et fan anar amb més compte, sobretot a la nit. Hi ha parcs que s’embruten i tarden a netejar-se i bancs que passen setmanes trencats". Segons la seva opinió, la clau no és qui hi viu, sinó la cura que es té de l’espai comú.
Més control
"Abans hi havia més vida de barri. Ara trobes ampolles a terra, més soroll i moments en què prefereixes no passar per segons quins carrers a determinades hores", explica Cristian González. Evita assenyalar col·lectius i matisa el seu diagnòstic: "Si hi ha tripijocs, si hi ha baralles, si hi ha incivisme, el que vols és que es noti que algú els controla, sigui qui sigui qui ho protagonitzi".
"Problemes n’hi ha, com en molts llocs", resumeix la Rosario. I tot i que reconeix que en alguns punts es nota "més moviment" vinculat a petits robatoris o a conflictes puntuals, i que la sensació de seguretat canvia segons l’hora, admet que ella no ho percep en el seu dia a dia. En aquest context, la Rosario i les seves dues companyes posen l’accent en la vida comunitària, en la xarxa veïnal que no només crea convivència, sinó que també permet acompanyar persones grans, avisar-se davant incidents i traslladar queixes de manera més organitzada.
El contrast amb el Congost és precisament allà. A la zona de Narcís Monturiol persisteix una sensació de perifèria. "Paguem a Granollers, som Granollers, però de vegades sembla que es noti poc", resumeix la Bárbara. El missatge: més manteniment, més mediació i més presència pública perquè una frontera administrativa no acabi convertint-se en una frontera de serveis.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès