Els alcaldes afronten el repte migratori a un any de les urnes

Els ajuntaments apliquen fórmules per preservar la convivència davant el creixement dels discursos d’odi contra els immigrants

Aquest és el repte a Granollers, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Manresa

Alba Barnusell, alcaldesa de Granollers; Alba Bou, alcaldesa de El Prat de Llobregat; Marc Aloy, alcalde de Manresa y Mireia González, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

Gisela Boada

Barcelona

Un any. Aquest és el temps que queda perquè els catalans vagin a les urnes i decideixin quin futur volen per al seu municipi. Unes eleccions que se celebraran en ple auge de l’extrema dreta i amb la sensació que el debat sobre com s’ha d’integrar la població estrangera continua sense resoldre’s. Davant una realitat cada vegada més diversa, els alcaldes –que treballen en primera línia– ja estan aplicant fórmules per preservar la convivència davant el creixement sostingut dels discursos d’odi, que s’estenen des de les institucions fins als carrers.

EL PERIÓDICO s’ha proposat acostar-se a la realitat municipal perquè regidors i veïns expliquin les seves experiències davant el fenomen migratori, però també els principals desafiaments socials que afecten el dia a dia, com la falta d’habitatge i els problemes de mobilitat. Al gener, aquest diari va publicar cinc entrevistes als alcaldes de Vic, Mataró, Amposta, Sant Cugat del Vallès i el Vendrell, acompanyades de reportatges amb veïns que aportaven el context per entendre la situació.

La immigració, de prop, aquest cicle d’articles, amplia ara el radi d’acció per mirar de ben a la vora la realitat de Granollers, el Prat de Llobregat, Manresa, Santa Coloma de Gramenet i Figueres (aquesta última ciutat apareixerà en l’edició de demà), entrevistar els seus responsables i escoltar els seus veïns. Tot això coincideix amb el començament, aquest mes, del procés impulsat pel Govern, que permetrà a prop de mig milió de persones sense papers regularitzar la seva situació a Catalunya.

Els regidors consultats coincideixen en el fet que el creixement de la població s’ha de gestionar amb una regulació adequada i acompanyat de més recursos, però també d’una tasca pedagògica que contraresti els discursos que assenyalen la immigració com a origen dels problemes socials.

