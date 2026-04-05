MISSIÓ espacial
Els astronautes de l’Artemis II encaren la recta final a la Lluna
La NASA ha descartat de moment fer correccions en la trajectòria. Dissabte a la matinada la nau Orion va superar l’equador de la ruta.
El Periódico
Els quatre astronautes de la missió Artemis II es troben en la recta final del seu viatge a la Lluna i continuen acostant-se al satèl·lit natural de la Terra, que orbitaran a començaments de la setmana vinent en una gesta inèdita des de l’any 1972. La NASA ha descartat de moment fer correccions en la trajectòria de la nau.
"Estem a mig camí", va escriure dissabte a la matinada a les seves xarxes socials l’agència espacial; els mesuraments de seguiment de la nau Orion la situaven a més de 219.000 km. A bord de la nau, els nord-americans Christina Koch, Victor Glover i Reid Wiseman, a més del canadenc Jeremy Hansen, són els primers éssers humans que s’aventuren tan lluny a l’espai des del final del programa Apolo, ara fa ja més de mig segle.
Trajectòria precisa
Artemis II continua en una trajectòria precisa cap al sobrevol previst per a dilluns que ve, després que els controladors de vol del centre de control de la missió, que es troba al Johnson Space Center de Houston, decidissin cancel·lar la primera maniobra de correcció de trajectòria de sortida al considerar que la nau va per la ruta adequada.
Segons va informar la NASA en el blog oficial de la missió, aquesta maniobra era la primera de les tres correccions de trajectòria previstes en el cronograma per ajustar amb precisió la velocitat i la trajectòria de la nau, tot i que qualsevol canvi que resulti necessari es podrà incorporar en una correcció posterior.
Després de cancel·lar la primera correcció, la tripulació de l’Orion va començar a preparar la cabina per al període d’observació lunar previst per al 6 d’abril, en una jornada en què també va fer exercici físic, va practicar procediments de resposta mèdica i va posar a prova el sistema de comunicacions d’emergència del vehicle a l’espai profund.
L’agenda del dia incloïa diverses operacions dins la nau, preparació científica per a l’observació lunar i demostracions sobre la salut de la tripulació, a banda també de preparatius de càmeres i assaig dels moviments en microgravetat dins d’un espai que la NASA compara amb la mida de dos monovolums.
Dilluns, la tripulació no allunarà, però donarà la volta a l’astre i passarà per darrere de la seva cara oculta abans de tornar a la Terra el pròxim dia 10 d’abril.
