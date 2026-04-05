La immigració, de prop
Marc Aloy, Alcalde de Manresa: "No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats"
El republicà afirma que han començat a construir pisos de protecció oficial. Des de fa 15 anys no podien per la falta de recursos
«L’habitatge és un dret constitucional que ara mateix no està garantit»
Quim Bertomeu
¿Quins són els dos grans reptes de Manresa?
Estem treballant per fer créixer la prosperitat: que sigui una ciutat d’oportunitats, que la gent tingui feina i visqui en bones condicions. L’altre repte és millorar la qualitat de vida: generar espais públics de més qualitat i trobar solucions al problema de l’habitatge. Tenim persones que pateixen molt.
¿Tenen prou eines els ajuntaments per fer front al problema de l’habitatge?
No. A Manresa, en els últims cinc anys hem començat a construir més de 100 habitatges de protecció oficial, però feia 15 anys que no podíem construir perquè no teníem recursos. És un problema de país: els ajuntaments estem mal finançats.
¿Les ocupacions d’habitatges són un problema real o s’ha sobredimensionat?
Les ocupacions són un problema perquè hi ha gent que s’ha vist abocada a ocupar una vivenda per tenir un sostre. L’habitatge és un dret constitucional que ara mateix no està garantit. Dit això, ocupar no pot ser la porta d’entrada a la vivenda. L’Administració ha d’oferir recursos. Som el país d’Europa amb menys habitatge públic.
Diu que no tenen prou eines. ¿Qui s’hi ha d’implicar aquí?
Depenem de les transferències de l’Estat, que, per tant, té la clau per dir que, en lloc de transferir-nos això d’ara, ens ho dobla. Catalunya té un dèficit fiscal de 20.000 milions d’euros. Si d’aquests milions que paguem en impostos en tornessin una part important tindríem part dels problemes resolts. A més, a Manresa hem generat un superàvit de set milions i mig d’euros i resulta que l’Estat ens impedeix utilitzar-lo per millorar serveis o poder fer inversions.
Hi ha un debat sobre si s’ha d’endurir l’accés al padró. ¿És partidari de fer-ho?
L’accés al padró està regulat per llei i nosaltres la complim. Fem 1.500 inspeccions a l’any i donem de baixa els que no compleixen. L’any passat vam denegar 500 padrons. Ara bé, hi ha una dreta o una ultradreta que tergiversa i diu que no fem inspeccions. I això és fals.
Fa temps que conviu amb l’extrema dreta en el ple municipal. ¿Com és?
Jo distingiria Vox del grup nacionalista que es va presentar com a Front Nacional, però que ràpidament se’n va desvincular. Vox, a Manresa, sol fer una intervenció en el ple, parla dels xiringuitos i, una vegada ho ha fet, desapareix del ple.
¿Tem que hi hagi un auge en les pròximes municipals amb Aliança Catalana?
No seria res nou: l’extrema dreta creix a Europa i al món. La ultradreta té un relat que està basat a trobar solucions fàcils a reptes molt complexos. Arriba a molta gent que pateix i que veu com no es resolen els seus problemes. Els demòcrates hem d’arremangar-nos, treballar molt i ser capaços de resoldre els problemes del dia a dia.
¿Hi hauria d’haver més unitat entre demòcrates? Vostè s’ha queixat de l’actitud de Junts.
El Junts que tenim a Manresa és el que diu que no fem inspeccions al padró. El que, en comptes de plantejar projectes il·lusionants, parla de la seguretat vinculada amb la immigració. Si només posem el focus en aquells aspectes que són marca de la ultradreta, l’únic que fem és comprar-los el relat.
Ara parlava de seguretat i immigració. ¿Són problemes reals o estan magnificats?
La ultradreta culpabilitza la immigració de tots els mals. El país no ha sigut capaç de donar resposta a un creixement demogràfic. Li poso un exemple: a Manresa fa 17 anys que esperem la construcció d’una escola, i la població de la ciutat, en els últims 20 anys, ha crescut en 12.000 persones, un 18%. Per tant, el país ha crescut i els serveis públics no han crescut en la mateixa proporció, amb la qual cosa estan molt tensionats. Però això no és culpa dels immigrants, perquè ells venen a treballar. Hem de garantir que totes aquelles persones que viuen, treballen i volen ser aquí tinguin uns serveis bàsics garantits i de qualitat. Generem els impostos perquè sigui així, però tenim un dèficit fiscal de 20.000 milions.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès