L’oferta del litoral
De la platja a Pedralbes, tornen els ‘beach clubs’ estivals de Barcelona
Bastian Beach i Beso Beach conformen dos pols de diversió a la fresca i gastronomia per a barcelonins i visitants, després d’enlairar-se el 2024. La normativa local impedeix recintes a peu de platja, però triomfen les alternatives.
L’oferta arrenca amb horaris reduïts que s’ampliaran les pròximes setmanes
L’entrada consisteix a abonar un consum mínim de begudes i àpats durant el dia
Patricia Castán
La Setmana Santa marca habitualment el retorn dels xiringuitos de platja a Barcelona, però també dels principals beach clubs, que a la ciutat no estan literalment a peu de platja per la normativa local, però exerceixen aquest paper des de la seva irrupció fa un parell d’anys. En el tram de Sant Sebastià, divendres va estrenar la temporada 2026 Bastian Beach, el club de platja amb restaurant del grup Costa Este; a Pedralbes, en canvi, són els jardins de l’hotel Torre Melina Gran Meliá els que aquest dijous van obrir la veda de Beso Beach, que ha sigut capaç de fer arribar la sorra fins a la zona alta.
El bon temps ha permès aixecar la persiana de part de l’oferta de Bastian Beach, amb el lema The summer you’ve been waiting for (l’estiu que estaves esperant), a l’espai que l’empresa de l’oci barceloní explota en concessió a un costat del Club Natació Barcelona. Es tracta d’un enclavament hedonista, presidit per enlluernadores palmeres i piscines, on es despleguen hamaques i llits balinesos, per disfrutar d’una bona sessió de sol o d’un tardeig amb còctels i copes, en un ambient tranquil.
Segons informen els gestors, aquestes primeres setmanes la pool area o zona de piscines funcionarà de moment de les 12.00 a les 20.00, de divendres a diumenge. Posteriorment, del 30 d’abril al 17 de maig s’hi afegirà dijous, i a partir d’aquesta data que marca l’inici de la temporada alta obrirà diàriament. El director del grup Costa Este, Javier Bordas, considera que la seva oferta s’ha convertit aquests dos anys en un "punt de trobada imprescindible a Barcelona" per divertir-se a l’aire lliure.
Destaca que en la temporada 2026 pretenen "augmentar l’experiència", amb un "espai únic davant el mar per disfrutar del bon temps i de la seva oferta gastronòmica". Una experiència en gran, ja que l’espai té capacitat per a 2.000 persones, de manera que no només ofereix oci estiuenc a barcelonins i visitants, sinó que en aquest temps també ha acollit diversos esdeveniments d’empreses i festius.
Entre els reclams de la temporada, figuren els Sunday Rituals, amb sessions grupals de ioga i un brunch saludable per començar el dia. El pròxim se celebrarà el 26 d’abril, avança el local, que acostuma a atraure cares populars de l’esport i l’espectacle.
De la gandula simple al vip
Però durant la resta de jornades, el preu de l’accés depèn de l’emplaçament: des de 50 euros de consum mínim (begudes i menjar) en una hamaca individual fins a les àmplies cabanyes pensades per a vuit persones, a 400 euros de consum mínim o les zones vip.
Un altre dels ganxos que tenen per atraure els clients és la restauració, en un entorn d’estil eivissenc. Ara per ara, aquestes primeres setmanes compten amb una carta més reduïda que no pas la de la temporada alta, però no hi falten tota mena de paelles, amanides mediterrànies, peix i carn.
Sense Mediterrani ni platja, ben bé al costat de la Diagonal, ha tornat a irrompre la singular proposta de Beso Beach, una espècie d’oasi integrat per piscines i jardins. A aquest espai s’hi ha portat sorra de platja, música i hamaques per fer volar la imaginació. Se situa al recinte del resort urbà Torre Melina Gran Meliá, però és gestionat pel grup homònim, que el 2024 va exportar a la capital catalana el seu concepte de lifestyle.
En aquest entorn luxós però inspirat en Formentera, es pot disfrutar d’una jornada de piscina, copes i menjar informal a la fresca o bé menjar al seu restaurant. Et pots sentir molt lluny de Barcelona malgrat la proximitat de l’estació de metro de Zona Universitària. A la part de les piscines no es paga entrada, però hi ha un consum mínim durant la jornada.
Tot i que acaba d’iniciar la temporada aquest dijous, aprofitant la Setmana Santa, l’obertura oficial serà el 10 d’abril amb El primer Beso, una sessió de tardeig que donarà pas a una primavera i estiu intensos. L’oferta s’enfoca com a lloc de trobada social, programació musical i experiències relaxants.
Assenyalen que tot i que el restaurant mantindrà el seu estil de cuina bascomediterrànea basada en el producte, aquest any hi afegiran noves elaboracions, com les patates braves amb salsa trufada, cítrics i blat de moro torrat, i la paella d’espardenya i anguila del Delta, apostant per la proximitat.
Avancen que a partir del maig la programació es reforçarà amb el retorn del Tardeo Club (centrat en dj emergents de música electrònica de Barcelona), i els diumenges arribarà el Beso balance, que combina fitnes i brunch en format social. Els horaris varien: fins al 21 de juny i del 14 de setembre al 12 d’octubre obrirà de dijous a diumenge, de les 12.00 a les 23.00, però del 22 de juny al 13 de setembre començarà una hora abans.
Xiringuitos nous
Els banyistes que aquests dies vagin a la platja descobriran novetats als xiringuitos respecte als últims anys. L’Ajuntament ha atorgat noves adjudicacions després d’acabar-se les concessions del període 2022-2025. En concret, han sigut 11 xiringuitos i tres lots de gandules i para-sols en joc. El consistori havia canviat el model de concurs perquè les ofertes econòmiques no tinguessin tant pes, a fi de prioritzar la qualitat, però de nou s’han batut rècords, fins al punt d’arribar a més d’un milió d’euros per temporada a la platja de Sant Sebastià. Després de la revisió de les propostes que inicialment es van imposar al febrer, Parcs i Jardins ha fet alguns ajustos finals en les adjudicacions, de manera que dues empreses que havien aconseguit dos xiringuitos n’han sumat un més.
