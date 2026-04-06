Astúries
Tenir 85 anys i una "analítica perfecta": "Com potatge cada dia; la faba de maig i el pèsol és el més bo que hi ha per a una menestra"
"A la planta li ha d’entrar l’aire, donar-li el sol, n’hi ha que si estan molt amuntegades perden la flor", explica Celestino Menéndez, "Tino", agricultor i venedor més veterà al mercat de Grado
Paula Tamargo
Fa aproximadament tres mesos que Celestino Menéndez García, "Tino", va sembrar les fabes de maig al seu hort de Castañeo, a Grado (Astúries). "I ara comencen a fer-ne totes, mira que maques estan. D’aquí a quinze dies o un mes ja en començaré a tenir alguna. La faba de maig i el pèsol per fer una menestra és el més bo que hi ha", assenyala mentre mostra les plantes aquest agricultor que porta al mercat moscón dels diumenges allò que li dona la terra.
Ha passat tota la vida cultivant i posant a la seva pròpia taula el que va collint segons la temporada. Sap que menja sa i segurament per això té 85 anys que ningú no li posaria. "Una faba de maig, un pèsol i unes patatines, i després una mica de carn pel mig, i és la millor menestra que pugui menjar ningú. Jo menjo potatge cada dia. Un dia cigrons, un altre llenties, un altre dia les fabes de maig, amb una mica de porc, no gaire, perquè soc molt metòdic", relata, mentre comenta que acaba de rebre els resultats d’una analítica i que li han dit que està "perfecta completament".
Es cuida menjant del seu hort i també amb l’activitat física que suposa treballar-lo cada dia. Per cultivar les fabes de maig dona alguns consells fruit de la seva experiència a la terra, des de xaval, quan també va començar a anar amb la seva família a vendre a la plaça de Grado, on acudeix des de fa ni més ni menys que 70 anys, i és el més veterà de la cita comercial dominical.
Tendres o grosses
"Les fabes de maig jo les sembro en dues fileres, perquè és bo que els entri l’aire, el sol, que no estiguin gaire amuntegades. També passa amb les pastanagues, que si les poses molt juntes es mengen les unes a les altres. A la faba, si no li entra el sol, que és primordial, a la meitat de la branca, en estar molt amuntegada, li cau la flor. Però si les sembres així en dues fileres al voltant de la terra, després en fan el doble", indica Tino.
Es van traient de la planta quan ja estan "grandines", tot i que també hi ha gent que se la menja quan la beina encara és molt tendra. "Es pot treure, encara que a dins gairebé no tingui faba, per fer una menestra", explica Tino mentre continua mostrant un hort on hi ha gairebé de tot i tot es cultiva amb les maneres d’abans, tal com va explicant en aquesta sèrie de sis vídeos que publica aquests dies LA NUEVA ESPAÑA de Grado, en què parla de tota una vida dedicada a l’agricultura.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"