Previsió meteorològica
L’Aemet adverteix de l’arribada d’una borrasca que podria deixar pluges "fortes i persistents" en diversos punts d’Espanya
Els models indiquen que el fenomen afectarà principalment l’oest i el sud de la Península i el nord de les Canàries entre dimarts i dimecres
Meteocat afirma que, per ara, tot apunta que Catalunya esquivarà l’impacte d’aquests ruixats
Valentina Raffio
Després d’uns dies de calma i bon temps, en què l’ambient s’havia tenyit de tons primaverals i gairebé estiuencs, Espanya podria viure en les pròximes hores un canvi de temps. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l’arribada d’una borrasca des de l’Atlàntic que podria deixar pluges fortes i persistents en diversos punts del país. Els models indiquen que les pluges podrien obrir-se pas a partir de dimarts, però, per ara, encara hi ha molta incertesa sobre l’evolució d’aquest fenomen i sobre les zones on impactarà. De moment, tot apunta que els ruixats afectaran principalment l’oest i el sud de la Península i el nord de les Canàries. I amb una mica de sort, només duraran dos dies i a partir de dimecres començaran a dissipar-se. Meteocat afirma que, almenys per ara, sembla que Catalunya quedarà al marge d’aquesta borrasca i esquivarà aquesta nova tanda de pluges.
Aquest dilluns es perfila com un dia estable i de bon temps a gairebé tot Espanya. Però segons indiquen els models, a partir de dimarts s’espera l’arribada d’una borrasca atlàntica que començarà a influir directament a la península en aproximar-se per l’oest. Això es traduirà en pluges a àmplies zones de l’oest, especialment a Galícia, l’oest d’Astúries, l’oest de Castella i Lleó, Extremadura i Andalusia Occidental. En àrees de muntanya, com les serres gallegues, l’entorn del Sistema Central o les serres andaluses, aquestes precipitacions podrien ser més intenses i persistents. Pel que fa a les temperatures, tot apunta que baixaran de manera clara a Galícia i una mica menys a l’oest i al centre peninsular, mentre que al Mediterrani i a les Balears pujaran lleugerament i en alguns casos podrien donar lloc a màximes per sobre dels 25 graus.
Dimecres la borrasca continuarà obrint-se pas, sobretot al sud-oest de la península. Els meteoròlegs adverteixen que, per ara, encara hi ha força incertesa sobre on plourà més durant aquesta jornada. En principi, les precipitacions afectaran el sud de Galícia, l’extrem occidental de Castella i Lleó, Extremadura i Andalusia Occidental. En algunes zones de l’oest i del sud andalús, especialment al voltant de l’Estret, podrien ser pluges intenses i persistents. A la resta del país predominaran els núvols alts i mitjans sense precipitacions. A més, s’espera l’arribada de pols en suspensió des del nord d’Àfrica, cosa que provocarà calitja a àmplies zones del territori peninsular. Les temperatures en general canviaran poc, però podrien descendir de manera notable al sud-oest, fins i tot més de 8 graus, deixant valors més frescos en ciutats com Sevilla o Còrdova.
Entre dijous i divendres s’esperen temperatures per sobre dels 25 graus a gran part d’Espanya
De cara a dijous i divendres, tot apunta que la borrasca tendirà a desplaçar-se lleugerament cap al sud, situant-se entre la península i les Canàries, tot i que la seva posició exacta encara no està clara. Això farà que la seva influència directa disminueixi. En principi, no s’esperen pluges generalitzades, tot i que no es poden descartar al sud-oest peninsular. El més destacat serà un nou ascens de les temperatures, que tornaran a situar-se en valors molt alts per a l’època de l’any. A gran part del país se superaran els 25 graus, i a moltes zones del centre, est i sud s’assoliran entre 28 i 30 graus, o fins i tot més. Ciutats com Madrid rondaran els 28 graus, mentre que d’altres com Toledo, Granada, Jaén o Saragossa podrien arribar als 30 o 32 graus. En molts casos, aquests valors serien més propis de finals de maig o principis de juny que no pas d’inicis d’un mes d’abril.
