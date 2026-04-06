Línies saturades
La L1 i la L5 del metro de Barcelona afegeixen un tren extra en hora punta per reduir aglomeracions
El reforç arriba en un context d’augment d’usuaris al metro pels problemes a la xarxa de Rodalies
El Periódico
A partir d’aquest dimarts 7 d’abril, primer dia laborable després de la Setmana Santa a Catalunya, les línies L1 i L5 del metro de Barcelona, les de més demanda de la xarxa, incorporaran un tren addicional per hora cadascuna durant l’hora punta del matí, entre les 7.00 i les 9.30 hores, quan es registra una major afluència de passatgers. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) n’ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Amb aquesta mesura, els minuts d’espera entre trens es reduiran al voltant de 3 minuts a l'L1 i a 2:24 minuts a la L5. En termes de flota, l'L1 comptarà amb 35 trens en circulació simultània i l'L5 amb 38, augmentant així la capacitat de transport per absorbir l’increment de passatgers.
Aquest reforç es produeix en un context d’augment generalitzat de l’ús del metro, especialment després dels problemes a la xarxa de Rodalies, que han incrementat el passatge en alguns punts concrets. Les línies L1 i L5 concentren més de la meitat del passatge de tota la xarxa de metro de Barcelona, i el creixement de validacions durant l’últim any s’ha produït no només en hora punta, sinó també en hores vall a la tarda i els caps de setmana.
Segons expliquen des de TMB, en el cas de l'L5, la incorporació d’un tren extra es facilita per les obres de renovació de via que es van fer l’estiu del 2024 entre Cornellà i Collblanc, que van incloure la instal·lació d’agulles tipus bretelle per permetre un nombre més gran de trens en circulació. A més, a l'L1 els trens són més amples a causa de l’ample de via ibèric (1.674 mm), cosa que permet absorbir un 10 % més de capacitat que a la resta de línies amb via estàndard (1.435 mm).
TMB també ha subratllat que ha incrementat la presència de personal a les estacions amb més afluència per gestionar el flux d’usuaris i agilitzar les entrades i sortides de les andanes. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat que la posada en marxa d’aquests trens coincideix amb la tornada a la feina i a les classes després de les vacances de Setmana Santa.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"