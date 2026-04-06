Detingut a Ribadesella després de disparar des de casa a tres homes que no el deixaven dormir i ferir-ne un a una cama
L’implicat passa a disposició del tribunal d’instància de Llanes acusat de lesions i tinença il·lícita d’armes
Luis Ángel Vega
Un home ha estat detingut la matinada d’aquest dilluns a Ribadesella després de disparar des de casa seva a uns individus a la porta d’un pub que no el deixaven dormir. Un d’ells va resultar ferit en una cama, presumptament per una esquirla de la bala.
Tot va passar cap a les 2.50 hores de la matinada. Tres homes es trobaven a l’exterior d’un pub situat a la localitat de Ribadesella, quan un veí es va posar a discutir amb ells des de la finestra de casa seva, retraient-los el soroll que feien, perquè no el deixaven dormir.
La discussió va anar pujant de to i l’home els va amenaçar amb una pistola. Després d’apuntar-los directament, va efectuar un tret, provocant lesions lleus en una cama a un d’ells com a conseqüència, probablement, d’una esquirla del projectil. Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar una patrulla de Seguretat Ciutadana del Lloc de Ribadesella.
Després de consultar la base de dades d’armes, l’agressor no disposava de llicència que emparés la tinença legal i va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de lesions.
En la inspecció tecnicocular es va trobar una beina de bala i una esquirla. L’Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Llanes s’encarrega de la instrucció de les diligències i de la posterior posada a disposició judicial del detingut davant la secció d’instrucció, plaça número 1, del Tribunal d’Instància de Llanes.
