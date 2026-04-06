Succés
Detingut a Sant Andreu per matar un presumpte lladre
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, per presumptament matar-ne un altre que li hauria intentat robar. El succés va tenir lloc poc abans de les 14.00 hores quan la víctima, que tenia antecedents segons fonts policials, va voler arrabassar una cadena a un home que anava en cadira de rodes pel carrer, tal com van explicar alguns testimonis.
Però l’home s’hi va resistir i va començar un forcejament entre tots dos, a més d’una discussió. En un moment donat, la persona que anava en cadira de rodes va treure un ganivet que portava a sobre per defensar-se i el va clavar al pit a la víctima, que va quedar estirada a terra al carrer de Sas.
Un veí va trucar al telèfon d’emergències 112 i al lloc de l’incident hi van acudir els serveis d’emergència i la policia catalana. Allà van trobar la víctima ferida de gravetat i, malgrat l’atenció dels sanitaris que es van desplaçar a la zona, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Va morir a conseqüència de les ferides per arma blanca que havia rebut.
Investigació policial
Poc després, els agents van detenir el sospitós després de ser identificat com la persona que havia tingut una discussió amb la víctima i l’havia acabat agredint mortalment. Els agents investiguen les causes de l’enfrontament entre tots dos, tot i que segons fonts veïnals, tot apunta que la baralla va ser per l’intent de robatori. No obstant, la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos, que s’ha fet càrrec de les indagacions, vol aclarir si el mort i el detingut tenien algun tipus de relació prèvia i si existia una possible animadversió entre ells.
El cas es troba ara sota secret de les actuacions per ordre del Jutjat de Guàrdia de Barcelona. Els agents comprovaran les càmeres de seguretat dels edificis pròxims.
