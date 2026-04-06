Els "friquis" del pirateig
La principal eina de robatori costa uns 100 euros i es ven en plataformes de comerç ‘online’: pot obrir garatges, cotxes o fer atacs cibernètics. Els experts aconsellen desconnectar el wifi i el bluetooth quan no es facin servir per evitar robatoris.
El 67,3% dels conductors no saben que un vehicle pot ser vulnerat a través del mòbil
David López Frías
Més de la meitat del parc automobilístic espanyol està format per cotxes que es poden piratejar. Els propietaris tenen por i moltes preguntes. ¿Quin és el modus operandi d’aquests ciberdelinqüents? ¿Com es pot evitar que els lladres accedeixin a la centraleta del vehicle i robin informació delicada?
Miguel Tarascó, de l’empresa de ciberseguretat Tarlogic, explica que al mercat hi ha uns dispositius que ell defineix com a "joguines per a friquis del pirateig" que es poden adquirir en les principals plataformes de comerç electrònic: "El més popular és un d’anomenat Flipper Zero, que costa uns 100 euros, té tecnologies diverses com RFID, NFC, bluetooth i infrarojos i es pot fer servir per obrir garatges, cotxes o portar a terme tota mena d’atacs cibernètics".
Segons detalla l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), es tracta d’"un dispositiu multifuncional, amb una pantalla tàctil, que es presenta en forma de clauer i que està dissenyat per oferir als usuaris un conjunt d’eines i capacitats per explorar, aprendre i experimentar amb tecnologies de comunicació sense fil, sistemes de seguretat i dispositius electrònics en general", però els delinqüents el solen utilitzar per a "accessos no autoritzats, espionatge, robatori de dades o deteriorament de sistemes".
A 100 metres de distància
Amb un d’aquests dispositius electrònics (no és l’únic, tot i que és el més popular), els delinqüents s’acosten a una distància no superior a 100 metres del dispositiu que tenen la intenció de piratejar: "100 metres perquè és la distància màxima a què acostuma a arribar un bluetooth". Els coneixements del hacker fan la resta: "Els delinqüents detecten una vulnerabilitat i ja hi poden entrar", assenyala Antonio Vázquez, de Tarlogic. Una vegada han accedit als dispositius amb material sensible, aquests ciberdelinqüents aconsegueixen la informació que necessiten i tot seguit extorsionen les víctimes.
Hi ha altres formes d’accedir al sistema electrònic del cotxe. Un estudi de la companyia d’assegurances Línea Directa esmenta mètodes com "inhibidors de freqüència per bloquejar el tancament centralitzat, màquines de codificació de claus, màquines de diagnosi o una interfície que es connecta al vehicle i, en menys d’un minut, anul·la l’acció de l’immobilitzador, i això permet arrencar-lo". Un ordinador, amb el programari adequat, també pot servir per entrar a la centraleta.
Delicte nou
Aquesta és una modalitat delictiva encara nova per als conductors nacionals, segons conclou un estudi del RACE que revela que hi ha un important buit de coneixement entre els conductors. "El 67,3% dels enquestats desconeix que un vehicle pot ser vulnerat a través del telèfon mòbil, cosa que posa de manifest l’existència de riscos que no són gaire coneguts però potencialment rellevants".
Solucions
Tarlogic ha dissenyat "una eina per auditar els cotxes". Amb aquest sistema, els usuaris poden portar a terme una revisió general dels punts crítics del vehicle: "És una eina gratuïta i de codi font obert. El que fa és analitzar aquests punts crítics, validar els que són segurs i alertar dels que són insegurs", assenyala Tarascó.
La prevenció, però, és el millor remei. Tarlogic aconsella "apagar el bluetooth o el wifi quan no es faci servir. Si no, s’ha d’assumir que aquesta mena de dispositius tenen tota una sèrie de limitacions de privacitat i seguretat. Portar-los desconnectats minimitza els riscos a què estem exposats".
Subscriu-te per seguir llegint
