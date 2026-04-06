Transport públic
FGC tallarà el servei de trens durant 13 dies entre Gràcia i Sarrià l’agost d’aquest any
El tram entre les dues estacions quedarà cobert per un servei d’autobús alternatiu valorat en poc més de 700.000 euros
Àlex Rebollo
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durà a terme un tall en el servei entre les estacions de Gràcia i Sarrià durant el mes d’agost d’aquest 2026, cosa que obligarà a establir un servei alternatiu. Seran 13 dies en què l’empresa pública durà a terme la renovació integral de les vies entre les parades de Gràcia i Muntaner, després que aquestes hagin arribat al final de la seva vida útil. Uns treballs valorats en una mica més de quatre milions d’euros que durà a terme la unió temporal d’empreses UTE Renovació Muntaner (integrada per INFESA, TRADE i TECSA), adjudicatària del contracte.
Així, aquestes obres obligaran FGC a interrompre completament el trànsit de trens mentre es duguin a terme. Per donar continuïtat al servei públic i "garantir la mobilitat dels usuaris habituals, Ferrocarrils considera "imprescindible" assegurar que el trajecte es pugui continuar fent amb altres mitjans amb l’objectiu de "minimitzar" l’afectació dels viatgers. Per això, la companyia ha licitat un servei d’autobús alternatiu entre els dies 11 i 23 d’agost i entre Gràcia i Sarrià, amb parades en zones properes a les estacions d’FGC entremig, que permeti als usuaris desplaçar-se per la part alta de Barcelona.
El contracte té un valor estimat de 704.000 euros (IVA inclòs), tal com consta en els plecs de la contractació. Aquest preu inclou tant el cost del personal com el dels vehicles i el de les assegurances, així com els carburants o equips de neteja, a més del benefici empresarial (un 7% del contracte, cosa que equival a uns 44.800 euros). La licitació es va publicar el passat 6 de març i les empreses interessades tenen marge fins al dia 9 d’aquest mateix mes per presentar les seves ofertes. FGC sosté així que les prescripcions tècniques del contracte "estan orientades a garantir un nivell de qualitat equivalent al que ofereix el servei ferroviari, assegurant regularitat, seguretat, accessibilitat i fiabilitat", sobretot en línies d’una alta demanda com són les que enllacen Barcelona i el Vallès.
Aquests treballs se sumaran a les obres de prolongació de l’L8 entre plaça Espanya i Gràcia, unes actuacions que des de fa mesos ja suposen una sèrie de contratemps en la mobilitat als voltants del carrer Muntaner, en el seu tram inicial del districte de Sarrià-Sant Gervasi, i fins i tot ja han afectat lleugerament el punt d’estacionament dels autobusos de TMB o Monbus que habitualment pugen per Gal·la Placídia, on precisament es troba l’estació de Ferrocarrils de Gràcia.
Vehicles d’entre 50 i 110 persones
Els plecs tècnics de la licitació remarquen que l’empresa adjudicatària haurà de fer proves de circulació els dies previs a l’inici de servei, en coordinació amb FGC, a efectes d’avaluar la "idoneïtat del tipus d’autobusos" i també per confirmar l’itinerari. Des de Ferrocarrils apunten també que el servei d’autobús ha d’estar dimensionat de manera que "garanteixi l’enllaç amb el mínim temps de transbordament possible". En aquest sentit, també caldrà assegurar la disponibilitat d’autobusos a les estacions de capçalera del recorregut per garantir la connexió amb el servei ferroviari, de manera que a l’arribada de cada tren hi hagi esperant els busos necessaris per absorbir la demanda.
En cas d’avaria d’algun vehicle en servei, l’empresa adjudicatària ha de tenir la capacitat de substituir-lo amb un temps màxim de resposta de 40 minuts. "Aquest temps es computa entre l’avís de vehicle avariat i la posada en servei del vehicle de substitució", inclou el contracte. Així, els vehicles que es posin a disposició per recórrer el trajecte supletori entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova i Sarrià hauran de tenir una capacitat mínima de 50 persones per bus i una màxima de 110. A més, tots els vehicles hauran d’estar adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
