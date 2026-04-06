El fotògraf de gossos més famós del món aterra a Barcelona: pots reservar una sessió gratis amb la teva mascota
El plató caní s’instal·larà al Centre Comercial Diagonal Mar el 16, 17 i 18 d’aquest mes
Vega S. Sánchez
El Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona es converteix els pròxims 16, 17 i 18 d’abril en un plató improvisat de fotografia professional per a gossos gràcies a Josera Moments 2026, una gira europea que recala de nou a la capital catalana amb un concurs obert a totes les famílies canines.
La marca d’alimentació animal Josera ha triat de nou Barcelona com a escenari del seu 'roadshow' i ofereix als propietaris la possibilitat d’aconseguir, mitjançant sorteig, una exclusiva sessió de fotos amb el cèlebre fotògraf caní Christian Vieler.
Sota el lema 'El teu gos. El teu moment. La teva foto', la firma convida a inscriure-s’hi gratuïtament a través d’un formulari en línia disponible al seu web oficial, on els participants poden presentar la candidatura del seu company de quatre potes.
'Celebrity' canina
Un cop tancat el termini, Josera seleccionarà aleatòriament els guanyadors, que seran citats a Diagonal Mar per gaudir d’una sessió personalitzada en què el seu gos serà tractat com una autèntica 'celebrity'.
Christian Vieler, considerat un dels fotògrafs de gossos més reconeguts del món, és famós per les seves instantànies d’alt impacte en què captura el segon exacte en què els animals atrapen un snack a l’aire.
Les seves imatges, tant còmiques com expressives, han fet la volta al món i s’han convertit en icona a les xarxes socials, revistes i campanyes publicitàries especialitzades en mascotes.
Aquesta mateixa estètica, que barreja humor, tendresa i molta tècnica, serà la que es replicarà en les sessions de Barcelona.
Mitja hora de sessió
Cada premi consisteix en una sessió fotogràfica exclusiva d’uns 30 minuts, que es desenvoluparà entre les 10.00 i les 18.00 hores dels dies 16, 17 i 18 d’abril dins del mateix centre comercial, coincidint amb el seu horari d’obertura al públic.
Els responsables de la campanya expliquen que, un cop acabada la sessió, els propietaris rebran una selecció d’imatges entre les quals podran escollir la seva preferida; aquesta fotografia serà posteriorment retocada per Vieler i enviada tant en format digital com impresa en un llenç llest per penjar.
El set fotogràfic s’instal·larà a Diagonal Mar, un dels centres comercials més grans de Barcelona, situat a l’avinguda Diagonal i amb fàcil accés en transport públic i aparcament gratuït durant diverses hores.
Un estudi amb públic
L’organització recorda que l’activitat es durà a terme en plena zona de pas del recinte, per la qual cosa és possible que el públic assistent al centre es converteixi en espectador improvisat de les poses, salts i ganyotes dels gossos protagonistes.
A més, es faran sessions in situ per a les mascotes assistents que no hagin aconseguit plaça.
Tot i que el focus està posat en l’experiència lúdica i en les fotos amb efecte 'wow' -sorpresa i admiració-, la iniciativa també pretén reforçar el vincle entre les famílies i els seus animals de companyia, amb un record professional que, d’una altra manera, seria inaccessible per a moltes butxaques.
Sessió gratuïta
Des de Josera, subratllen que es tracta d’un sorteig sense cost per als participants i que els empleats de la companyia i els seus familiars directes queden exclosos de la promoció.
El fenomen Josera Moments ve collint èxit en diferents ciutats europees, on les cues per participar i la posterior difusió a les xarxes socials han demostrat el tiratge d’aquest tipus de propostes entre els amants dels animals.
Amb la parada a Barcelona, una ciutat on ja ha recalat anteriorment, la marca busca reeditar l’impacte mediàtic d’edicions anteriors i consolidar la ciutat com una de les capitals canines de referència, en un context en què l’adopció de mascotes i la seva presència a l’espai urbà no para de créixer.
