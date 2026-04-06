Irene Rivero Calle, pediatra: "La meningitis pot matar en 24 hores"
"A l'adolescència s'han perdut els anticossos que genera la vacuna en el nadó, per això és important el reforç als 12 anys", afirma
Rafa López
Un brot recent entre estudiants al Regne Unit, que es va saldar amb 21 hospitalitzats i dos morts (dos joves de 18 i 21 anys), ha posat el focus en la meningitis bacteriana, que també va costar la vida fa 9 dies a una menor de 17 anys a Dénia (Alacant). La doctora Irene Rivero Calle, pediatra clínica a l'Hospital Clínic Universitari de Santiago és membre del Grup Genètica, Vacunes, Infeccions i Pediatria (GENVIP) i experta del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP). En aquesta entrevista aporta claus sobre la meningitis bacteriana i comenta el recent anunci de la Xunta de Galicia, primera comunitat que finançarà el reforç vacunal davant la malaltia meningocòccica als 12 anys.
P. Els casos recents ens recorden la gravetat de la malaltia meningocòccica invasiva.
R. La meningitis bacteriana és una malaltia potencialment greu. La poden causar diferents bacteris, tot i que gràcies a la vacunació s'ha reduït força la incidència d'algunes d'aquestes. Els dos patògens que més ens han de preocupar ara són el pneumococ i el meningococ. El meningococ pot produir la mort en 24 hores si no es rep atenció mèdica.
P. Quins senyals d'alarma ens haurien de dur a anar a urgències?
R. Els símptomes inicials són força inespecífics, perquè pot produir simplement febre o malestar general, però n'hi ha dos que ens han de preocupar: d'una banda, la rigidesa de nuca; i, de l'altra, unes taques vermelles que no desapareixen quan les pressionem, que s'anomenen petèquies. Si apareix qualsevol d'aquests dos símptomes hem de consultar al servei d'urgències.
P. Quines complicacions o seqüeles són les més habituals?
R. En la malaltia meningocòccica, d'aquells que s'infecten, un 10% poden arribar a morir, i fins a un 20% o fins i tot un 40% podrien arribar a tenir seqüeles de diferents tipus. Si hi hagués una infecció bacteriana amb infecció a la sang, pot produir una coagulopatia: es van necrosant part dels teixits, sobretot els distals, i pot acabar en amputacions de dits, mans o fins i tot cames. Aquest tipus de complicacions són greus, fins i tot es poden sobreinfectar amb altres bacteris, i a més tenen uns costos psicològics molt importants. Són seqüeles permanents, requereixen rehabilitació i condicionen el nostre dia a dia. També pot produir seqüeles neurològiques, que poden provocar un desenvolupament cognitiu disminuït. Si afecten una edat més primerenca hi ha una major plasticitat neuronal, però en els adolescents poden ser seqüeles irreversibles.
P. Els joves tenen més risc de contraure aquest bacteri?
R. La malaltia meningocòccica, que ha causat el brot al Regne Unit, té un pic de més incidència en els lactants, els menors de dos anys, fonamentalment per sota de l'any; i hi ha un altre moment d'alta prevalença a l'adolescència. A més, els adolescents són transmissors perquè fins a un 25% són portadors asimptomàtics a la nasofaringe: sense que ells tinguin símptomes poden afavorir la transmissió a altres persones. I aquesta transmissió es produeix per petites gotes, també a través de la saliva. Els adolescents comparteixen fluids corporals, petons... Poden estar en un contacte estret prolongat, en residències d'estudiants o en concentracions de gent, com va passar en el cas del brot del comtat de Kent, que va ser en una discoteca.
P. La població gran que viu en residències també té un risc més alt davant la meningitis?
R. Hi ha un altre moment de més prevalença, els majors de 65 anys, però no és comparable al pic dels lactants. Ells, a diferència dels adolescents, no són portadors asimptomàtics en aquest percentatge tan alt. Hi pot haver casos, però no solen produir-se brots tan habitualment com a l'adolescència.
P. I per a les persones que han passat la joventut, es recomana la vacunació?
R. Sí, no existeix el risc zero, qualsevol persona podria emmalaltir. Com a protecció individual, una persona que es vulgui vacunar podria fer-ho. La vacuna no està finançada, per la qual cosa hauria de demanar al seu metge que li fes una recepta i poder adquirir-la a la farmàcia per a la seva administració posterior. Tampoc no s'ha d'estendre el pànic, perquè no és l'edat més habitual en què es produeix la malaltia meningocòccica en els adults.
P. Quines altres vacunes són importants per a la població adulta, més enllà de la infància i de l'adolescència?
R. En l'edat adulta és molt important que tinguem les nostres cobertures vacunals altes per a la malaltia pneumocòccica. El pneumococ és un dels patògens que s'han de cobrir. La vacuna, a més, està finançada per als majors de 60 anys i fins i tot abans si presenten algun factor de risc. D'altra banda, la protecció mitjançant la vacunació per a la grip i la covid també són fonamentals. La vacunació davant l'herpes zòster, que també és finançada en determinades cohorts, també ho és molt. I encara que gaudim de cobertures vacunals molt altes per a l'edat pediàtrica, en adults encara hi ha marge de millora. Per tant, és molt important que els adults tinguin en compte que el calendari vacunal és un calendari vacunal per a tota la vida, i això inclou l'adult, i que si tenen qualsevol dubte només han de consultar al seu centre de salut, on se'ls facilitarà la informació de totes les vacunes que tenen disponibles per a la seva condició a títol individual.
