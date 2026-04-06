Viatge del 6 al 12 de juny

El lema de la visita del papa Lleó XIV a Espanya serà 'Alceu la mirada'

'Alceu la mirada' serà el lema del viatge oficial del papa Lleó XIV a Espanya, que se celebrarà del 6 al 12 de juny i que inclourà visites a Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife

Lleó XIV demana que la guerra i la injustícia no ens paralitzin en la recerca de la pau.

EFE

El lema del viatge oficial del papa Lleó XIV a Espanya, previst del 6 al 12 de juny, serà 'Alceu la mirada', segons ha anunciat el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE),** Luis Argüello**, en un vídeo publicat per Trece, el canal de la Conferència Episcopal, amb motiu de la Pasqua.

Tot i que els detalls de l’organització del viatge estaven previstos per anunciar-se en una roda de premsa aquest dimecres, Argüello ha avançat que "'Alceu la mirada' és el lema de la visita que el papa Lleó XIV farà a les esglésies d’Espanya".

El president de la CEE ha subratllat que la Pasqua d’enguany "té un significat especial" per la visita del pontífex, que "ens confirmarà en la fe, l’esperança i la caritat".

Així mateix, ha convidat els catòlics a preparar-se per "acollir aquell que ve en nom del Senyor, aquell que ens confirma en l’esperança i ens anima a la caritat".

"Alceu la mirada perquè el Senyor emergeix per damunt de les guerres, els conflictes, les dificultats i les tristeses", ha assenyalat Argüello en explicar el significat del lema.

Recorregut i actes previstos

Lleó XIV arribarà a Madrid el matí del 6 de juny i romandrà a la capital fins al dia 9, quan viatjarà a Barcelona. A la capital catalana hi serà fins al dia 11 al matí, i des d’allà es desplaçarà a Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife, on romandrà fins a la tarda del dia 12.

Durant la seva visita, està previst que oficiï dues misses multitudinàries: una amb motiu del Corpus el 7 de juny i una altra de comiat a Santa Cruz de Tenerife el dia 12.

La visita de Lleó XIV serà la primera estada d’un pontífex en territori espanyol en quinze anys, després de l’últim viatge fet per Benet XVI el 2011.

