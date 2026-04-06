Predicció meteorològica
¿Pluges a Catalunya? El Meteocat i els models meteorològics anuncien el que està per venir
El Periódico
Tot sembla apuntar que la dita "A l’abril, cada gota en val mil" no s’acabarà de complir enguany, atès que les prediccions preveuen menys pluges a Catalunya. Els models estacionals SEAS5 i els mapes d’anomalia del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) coincideixen en una mateixa lectura: temperatures per sobre de la mitjana i precipitació per sota del que és normal en un mes que, paradoxalment, sol ser un dels més plujosos de la primavera.
La previsió contrasta amb el que va deixar el març i la fa encara més cridanera: un mes tèrmicament normal però marcadament plujós o molt plujós a bona part de l’est i el sud de Catalunya, amb registres destacats a comarques del Maresme, l’interior de Girona, el Prepirineu, el Pirineu Oriental, el prelitoral central i sud, i el delta de l’Ebre.
Més calor i menys pluja: el que diuen els models per a l’abril a Catalunya
Els mapes mensuals situen bona part d’Europa occidental —i també la península Ibèrica— en zona d’anomalia càlida. En clau catalana, això significa un abril que podria assemblar-se més al maig que al tram inicial de la primavera, amb un ambient més temperat del que tocaria per a aquesta època de l’any.
El senyal en precipitació va en la mateixa direcció: per sota de la mitjana. Aquest tipus de predicció no diu quin dia plourà, però sí que dibuixa un escenari de fons poc encoratjador per a aquells que confien en els clàssics xàfecs d’abril. La tendència, de moment, apunta a un mes més aviat sec.
¿On és la pluja? El primer terç d’abril deixa poques opcions
El mes ha començat amb temps estable, temperatures suaus i pràcticament sense precipitació. Els primers dies ja transmeten una sensació clara de poca pluja. I l’evolució atmosfèrica de la primera desena no canvia el panorama: tot i que puguin aparèixer més núvols, Catalunya quedaria fora dels episodis més actius.
Alguns escenaris apunten a possibles moviments al Mediterrani més endavant, però la lectura dominant continua sent la mateixa: la pluja no s’acabarà d’instal·lar, de moment, al territori català. A partir del dia 10 o 11 la incertesa creix, però la combinació de models setmanals i mensuals manté com a hipòtesi més probable un abril amb pluja escassa durant el mes (a excepció de la franja de l’extrem nord, on el mapa es tenyeix de blau) que hauria de ser el més generós de la primavera climatològica.
D’un març plujós a un abril sec
El canvi de patró resulta especialment notable perquè el març sí que va deixar pluges abundants a àmplies zones del territori. Segons l’avanç del butlletí climàtic del Meteocat, el mes va estar condicionat per pertorbacions aïllades en altura i entrades d’aire humit mediterrani, amb episodis molt actius entre el 5 i el 8 de març que van descarregar amb força al litoral, prelitoral i sectors del Prepirineu i el Pirineu Oriental.
Les xifres ho confirmen. El butlletí recull acumulats com 318,3 mm a Lliurona, 298,1 mm al PN dels Ports, 289,3 mm a Puig Sesolles o 280,6 mm a Viladrau. Amb aquests registres tan recents, el possible gir cap a un abril molt més sec resulta encara més evident.
La temperatura, el senyal més clar del mes
Si hi ha una dada en què els models coincideixen amb més fermesa, és aquesta: la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana. La primera part d’abril ja està deixant valors suaus, i tot i que més endavant hi pugui haver una certa normalització, no s’albira un gir que permeti parlar d’un abril fresc.
Això no implica calor intensa cada dia, però sí una tendència persistent a moure’s per sobre del que és habitual. L’escenari més probable per a l’abril del 2026 a Catalunya continua sent el mateix: un mes temperat, amb poca pluja i sense grans correccions a la vista.
Sol i ambient agradable per al Dilluns de Pasqua a Catalunya
Bones notícies per als plans a l’aire lliure. La previsió del Meteocat per al Dilluns de Pasqua apunta a un dia molt tranquil: cel majoritàriament serè, amb estrats matinals a la costa i pas d’alguns núvols alts. No s’esperen canvis bruscos ni un empitjorament destacat.
La temperatura serà similar a la de jornades prèvies, amb un ambient agradable en conjunt. Un escenari favorable per a àpats familiars, excursions i desplaçaments en una jornada festiva en què el temps estable tornarà a ser el gran protagonista.
