A Castelló
La lluita de dos nens d’Almassora per tenir un lloc on jugar: transformen una nau abandonada en un pavelló
La falta d’equipaments a la zona on viuen és al darrere d’aquesta iniciativa
Aitor Tezanos
Als problemes, solucions. Amb aquest esperit, dos nens d’Almassora (Castelló), Álvaro i Ismael, d’11 i 12 anys, han dedicat les vacances de Setmana Santa a condicionar un recinte abandonat on poder jugar i fer esport. La falta de serveis i d’instal·lacions adequades al seu entorn ha impulsat aquesta iniciativa.
"Han sortit de casa cada dia a les nou del matí per treballar. És brutal el que han aconseguit", explica Michel Morera, pare de l’Álvaro i veí de la platja d’Almassora. A la zona on resideix, la més propera a la refineria, hi ha nombrosos habitatges i naus abandonades.
Els nens van fixar la seva atenció en una d’elles, una granja de pollastres sense activitat des de fa molts anys. Armats amb escombres, van passar hores traient brossa del lloc, ajudats de vegades pel mateix Michel: "Quan em vaig assabentar del que estaven fent em vaig emocionar, i vaig voler ajudar-los". Això sí, abans va comprovar que l’espai no fos perillós i que no hi hagués perill d’esfondrament.
En el fons d’aquesta iniciativa hi ha la dificultat que tenen els nens de la zona per trobar espais on jugar i fer esport. "A la platja d’Almassora no hi ha parcs, només un al final del passeig. Vull donar visibilitat a aquest problema".
Ara, la vella nau llueix gairebé impecable gràcies a la feina de l’Álvaro i l’Ismael. El pas següent és instal·lar-hi porteries o alguna cistella. I, per descomptat, conviden tots els nens de la zona a gaudir d’aquest nou espai. "Estem pensant a escriure amb esprai pavelló d’esports".
