Mobilitat
Canvis al metro de Barcelona des d’aquest dimarts: obres a l’estació de Fondo i afectacions
Els treballs de millora obligaran a canviar d’andana o de tren 2.000 usuaris diaris fins al 19 d’abril
El Periódico
Aquest dimarts 7 d’abril, primer dia laborable després de la Setmana Santa a Catalunya, els usuaris de la línia 9 Nord del metro de Barcelona hauran de modificar el seu recorregut habitual a l’estació de Fondo, a Santa Coloma de Gramenet, a causa de l’inici d’unes obres de millora a la infraestructura.
Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els treballs s’allargaran fins al 19 d’abril i obligaran els viatgers a canviar d’andana o de tren en funció de la fase de l’actuació per poder continuar el trajecte en tots dos sentits, tant cap a Can Zam com cap a La Sagrera.
Dues fases d’obres
La intervenció es dividirà en dues fases diferenciades:
- Fase 1 (del 7 al 13 d’abril, ambdós inclosos): els usuaris hauran de canviar d’andana a l’estació de Fondo per continuar el recorregut en totes dues direccions.
- Fase 2 (del 14 al 19 d’abril): caldrà canviar de tren, però en aquest cas a la mateixa andana, també en tots dos sentits de la línia.
Malgrat aquestes afectacions, la resta de la línia funcionarà amb normalitat durant tot el període d’obres.
Millora de la infraestructura
Els treballs se centren en el tram comprès entre Fondo i Església Major, on es durà a terme la reparació dels aparells de via. Segons ha informat TMB, aquesta actuació permetrà millorar la qualitat de la infraestructura ferroviària en aquest punt de la xarxa.
Així mateix, TMB ha destacat que les obres s’han planificat de manera que no calgui interrompre completament el servei, tot i que sí que impliquen aquestes modificacions operatives per als usuaris a l’estació de Fondo.
Les afectacions s’aplicaran de manera esglaonada segons la via. Entre el 7 i el 13 d’abril s’actuarà sobre la via 1 (direcció Can Zam) i, entre el 14 i el 19 d’abril, sobre la via 2 (direcció La Sagrera).
Els treballs seran executats per la Generalitat de Catalunya i compten amb una inversió de 780.000 euros.
2.000 usuaris afectats
Segons les dades facilitades per TMB, el tram entre Fondo i Església Major registra una mitjana de 2.099 validacions diàries en dies laborables i de 1.515 en dies festius, cosa que dona una idea del volum d’usuaris que s’hauran d’adaptar a aquests canvis temporals en el seu desplaçament habitual.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- Mor un home de 59 anys en un incendi en un habitatge de Puig-reig