Dia històric
El gran dia de la missió Artemis ja és aquí: la NASA es prepara per fer història, batre un rècord, veure un eclipsi i sobrevolar la cara oculta de la Lluna
La NASA prepara una retransmissió especial de l’esdeveniment a partir de les 19.00 hores (hora peninsular espanyola) al seu canal de Youtube i a plataformes com Netflix, HBO i Amazon Prime
Valentina Raffio
El gran dia ha arribat. Després d’un enlairament de pel·lícula, diversos dies de viatge per l’espai i algun contratemps tècnic a bord, la missió Artemis 2 és a punt d’arribar a la Lluna i fer història. Segons afirma la NASA, aquest dilluns la nau espacial Orión farà l’esperat sobrevol lunar, batrà el rècord absolut de distància d’una missió tripulada respecte de la Terra, viurà un eclipsi d’una hora i permetrà als quatre astronautes a bord observar amb els seus propis ulls la cara oculta de la Lluna i algunes de les regions més inexplorades del satèl·lit terrestre. La missió en si no aterrarà sobre el sòl lunar, però, tal com afirmen els experts, el seu recorregut facilitarà que generacions futures de viatgers espacials sí que puguin fer-ho en condicions segures.
La NASA ha anunciat un programa especial a partir de les 19.00 hores (hora peninsular espanyola) a través del seu canal de Youtube i de plataformes com Netflix, HBO i Amazon Prime per seguir el moment del sobrevol lunar. El moment més esperat serà la connexió amb els quatre astronautes d’Artemis per seguir el seu acostament a la Lluna, els preparatius de la nau i la seva visió de la cara oculta del satèl·lit des de les altures. També hi ha moltes expectatives pel moment en què es confirmi que la nau Orión és el vehicle espacial tripulat que ha arribat més lluny de la Terra que qualsevol altra missió de la història. Si no hi ha sorpreses d’última hora, poc abans de les nostres 20.00 hores, Artemis superarà els 400.000 quilòmetres de distància del seu planeta mare i batrà el rècord de la històrica missió Apol·lo 13. Per a aleshores està prevista una entrevista en directe amb els quatre tripulants de la missió perquè donin les seves impressions sobre aquest moment històric.
El cronograma d’aquesta etapa de la missió és clar i amaga diversos moments emocionants i que, a més, podrien donar lloc a algunes de les fotografies més espectaculars de tot el recorregut. Entre les 20.45 hores i la mitjanit, la tripulació es dedicarà a explorar la cara oculta de la Lluna, una regió del nostre satèl·lit que, tot i que ja hem observat anteriorment, continua amagant misteris per a la ciència moderna. Aquest costat del satèl·lit es distingeix pel seu relleu abrupte, ple de cràters i muntanyes, molt diferent de les àmplies planes fosques de lava del costat visible. Els astronautes faran fotografies, gravaran vídeos i escriuran notes detallades que serviran tant per a la divulgació com per a estudis científics posteriors, inclosa l’emulació de la icònica fotografia de l’Apol·lo 8 amb la superfície lunar en primer pla i la Terra de fons.
El moment més crític del recorregut començarà cap a la 1 de la matinada, quan s’espera que la nau iniciï el seu recorregut per darrere de la Lluna i es perdi tota comunicació amb la Terra durant uns 40 minuts. Aquest serà un moment de soledat absoluta per als astronautes i, així i tot, una de les etapes més apassionants del viatge. Serà just aleshores quan la nau Orión passarà a només 6.000 quilòmetres de la superfície lunar, marcant el seu màxim acostament al satèl·lit i completant un dels grans objectius de la missió. Després d’aquest recorregut, quan la nau segueixi la seva trajectòria per deixar enrere la cara oculta de la Lluna, els astronautes recuperaran les comunicacions i veuran l’anomenada "sortida de la Terra". En aquell moment, el nostre planeta tornarà a aparèixer sobre l’horitzó lunar des de la perspectiva d’Orión.
Entre les 2 i les 3 de la matinada, els astronautes d’Artemis seran testimonis d’un espectacle únic. Tal com s’indica al cronograma de la missió, en aquest punt del seu recorregut, la Lluna s’interposarà entre ells i el Sol, provocant un eclipsi solar vist des de l’espai. Aquest fenomen, a més de ser visualment impressionant, aportarà informació valuosa sobre les condicions d’il·luminació i la posició relativa dels cossos celestes durant la maniobra, convertint-lo en un moment especialment cobejat tant pels científics com pel públic. En finalitzar l’eclipsi, la nau tornarà a estar exposada a una llum directa i, gràcies a això, la tripulació gaudirà de la vista de l’últim tram del seu viatge sobre la superfície lunar abans de tornar a posar rumb a la Terra.
Cap a les 04.50 hores de la matinada està prevista una connexió especial amb els astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen perquè comparteixin les seves impressions després de completar aquest sobrevol lunar. Les expectatives són, per ara, molt altes. I les ganes de presenciar en directe aquest moment històric, també. I és justament per això que, segons ha anunciat la NASA, aquest dilluns els astronautes dormiran fins tard perquè puguin tenir forces per gaudir d’aquesta jornada tan important per a ells i, en general, per a la humanitat.
