Dolça tradició catalana
Demogorgons, K-Pop i el Barça: les mones de Pasqua que triomfen aquest 2026 a Barcelona
El Gremi de Pastisseria de Barcelona manté els preus amb lleugeres pujades marcades per l’IPC
ACN
Monstres i caçadors de monstres són els protagonistes indiscutibles d’aquest Dilluns de Pasqua 2026. Els demogorgons de 'Stranger Things' i les protagonistes de 'K-Pop Demon Hunters' són les figures més demanades per a les mones d’aquest any, juntament amb clàssics com el Barça, Son Goku o, més recentment, Bluey. El Gremi de Pastisseria de Barcelona assenyala que els preus es mantindran, tot i que pujaran lleugerament a causa de l’increment de l’IPC, situant les figures de xocolata entre 40 i 80 euros segons la mida. Pel que fa als pastissos, el de fruita confitada continua liderant, seguit del de crema de mantega, nata o tòfona, amb un preu d’entre 30 i 40 euros per a quatre o cinc persones.
Plomes, pollets, ous i ninots de goma són els clàssics que cada any omplen els aparadors i les botigues durant aquesta època, elements que s’associen sens dubte a unes de les postres més apreciades del calendari gastronòmic i festiu de la nostra regió: la mona de Pasqua. La tradició dicta que el padrí l’ha de regalar al fillol o fillola, però cada vegada més persones compren mones per regalar a amics o fins i tot per gaudir-ne en família, fora del Dilluns de Pasqua.
En aquesta ocasió, hi ha dos clars favorits: "Està tenint molt d’èxit una sèrie que ha estat molt de moda, 'Stranger Things', i després les guerreres de 'K-Pop Demon Hunters', a més de personatges de sempre com els de 'Lilo & Stitch', que també funcionen molt bé", va explicar a l’ACN el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre.
A la llista s’hi sumen els futbolistes del Futbol Club Barcelona, principalment Lamine Yamal i Raphinha, sense oblidar l’escut: "Aquest any, a més, tenim un bon equip", va afegir el pastisser.
Pastissos que omplen taules
Més enllà de les figures, els pastissos són els protagonistes a les taules, i el de fruita confitada continua sent el preferit, amb pa de pessic, una mica de melmelada i almívar per sobre, coronat amb un ou de xocolata. "El segueixen els de mantega, tipus Sara, que també es venen moltíssim, i els clàssics com els de nata i tòfona o de tota xocolata", va apuntar Zaguirre.
Preus continguts
Zaguirre explica que any rere any s’enfronten a pujades de preus o a factors externs que poden alterar els plans, no només del sector, sinó també de les economies domèstiques. "Estem pràcticament acostumats, venim de la guerra a Ucraïna, ara la de l’Iran, i hi ha hagut una baixada del preu del cacau, però realment, si pensem en la figura de xocolata, hi ha més variació en el preu segons la dificultat de la figura que per la quantitat de xocolata que porti", va assenyalar.
En aquest sentit, assegura que els preus aquest any es mantindran. "Si hi ha un augment serà pel creixement de l’IPC, que tots podem notar", va afegir. De la mateixa manera, adverteix que la despesa també variarà per altres factors: "Depèn del padrí i de com d’esplèndid vulgui ser", va dir amb to bromista.
Mona astronòmica
Un any més, el Gremi col·labora amb la Universitat de Barcelona en un projecte de divulgació científica que es personalitza en Mia, un personatge que cada campanya representa una professió en forma de figura de xocolata. "Aquest any, atès que parlem de l’eclipsi solar, hem decidit que la Mia sigui astrònoma", va apuntar Zaguirre.
Amb l’objectiu de divulgar aquesta professió, les mones aniran acompanyades d’un codi QR perquè els qui la comprin puguin accedir a una pàgina web i conèixer més sobre el món de l’astronomia.
Els ous, protagonistes del Park Güell
Aquest any, a més, el Gremi ha volgut donar un protagonisme extra als ous de Pasqua, tant blancs com negres i de qualsevol mida, per decorar les mones. També han creat una presentació al Park Güell, on han instal·lat deu ous gegants dissenyats per deu pastissers reinterpretant l’imaginari d’Antoni Gaudí.
Es tracta d’una proposta emmarcada en una triple efemèride: l’Any Gaudí, la Capitalitat de l’Arquitectura i el centenari de l’obertura del Park Güell. Les peces s’exposen a la Sala Hipòstila, un dels espais més emblemàtics del parc, i formen part d’una mostra artesanal única creada per a l’ocasió.
"El 9 d’abril hi haurà una votació popular que permetrà salvar un d’aquests deu ous i es traslladarà al Museu de la Xocolata, la resta s’utilitzarà per a una xocolatada popular amb les escoles del voltant del Park Güell", va concloure Zaguirre.
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- «La majoria dels grans pilots que jo he pogut tractar són molt bona gent»
- Mor un home de 59 anys en un incendi en un habitatge de Puig-reig