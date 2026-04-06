Artemis II
Nous problemes de congelació al vàter de la nau Orion
El Periódico
La nau Orion, en què viatgen els quatre astronautes nord-americans de la missió Artemis II al voltant de la Lluna, va registrar una nova incidència en el seu únic sistema sanitari després de detectar-se un problema de congelació, segons va informar dissabte el director de vol de la missió, Judd Frieling, en roda de premsa.
La incidència es va produir uns dies després que ja es van notificar dificultats prèvies amb el mateix dispositiu. La primera vegada els tripulants de la nau, en coordinació amb el centre de control de Houston, van aconseguir resoldre l’avaria, segons van informar fonts de la NASA.
Frieling va explicar –en resposta a preguntes dels periodistes– que aquest segon contratemps estava relacionat amb la formació de gel en el sistema. "Intentem expulsar l’aire del tanc per a aigües residuals connectat al lavabo. Vam tenir problemes per l’obstrucció amb gel, segons sembla", va assenyalar.
Si bé "tècnicament ara mateix [el vàter] sí que funcionaria tant per al número u com per al número dos", el director de vol de la missió va revelar que l’objectiu és "mantenir els tancs a la meitat" fins que identifiquin "què passa amb la línia de ventilació".
Mentre això passa, va afegir, els astronautes a bord d’Orion tenen dispositius plegables de contingència per a orina, dos per cap, que "es poden posar a l’exterior o es podrien recol·locar en bosses d’aigua de contingència".
La missió Artemis II ja ha superat la meitat del trajecte cap a la Lluna i continua en una trajectòria precisa cap al sobrevol previst per avui, després que els controladors de vol al centre de control de la missió al Johnson Space Center de Houston decidissin cancel·lar la primera maniobra de correcció de trajectòria de sortida al considerar que la nau va per la ruta adequada.
