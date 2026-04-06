Pràctiques de risc

Onada de festes 'chemsex' a la Catalunya Central per Setmana Santa

Les trobades per tenir relacions i consumir drogues en grup durant dies s’han convocat al Bages i a l’Anoia

Homes que practiquen 'chemsex' mostren condons, pipes per a fumar 'tina' i també xeringues. / Manu Mitru

R. Tortosa

Manresa

La Catalunya Central ha acollit diverses festes 'chemsex', trobades en què els assistents consumeixen drogues i tenen relacions en grup, durant les vacances de Setmana Santa. Com a mínim, s’han organitzat tres reunions d’aquest tipus en pocs dies, segons han confirmat alguns dels participants.

En concret, dues s’han desenvolupat al Bages i una altra, a l’Anoia, en espais aïllats i particulars. Com és freqüent en aquests casos, les celebracions, també conegudes com Party and Play (PnP), Intensive Sex Party o 4/20, s’han allargat més de 48 hores. La majoria dels convidats procedien de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Tot indica que els visitants viatjaven amb bona part de les substàncies estupefaents distribuïdes al damunt. Tot i que no són tan habituals com a les grans ciutats, fa mesos que les festes chemsex van arribar a les comarques interiors de Catalunya. En l’argot, aquesta pràctica es denomina "vici" o "guarrichill", i al material tòxic que s’utilitza, "xuxes".

Les autoritats, que han alertat dels greus perills que comporten, reconeixen que l’entorn privat en què es duen a terme i els sistemes de comunicació directa per a les convocatòries dificulten la prevenció. No hi ha constància que en cap d’aquestes festes s’hagin produït incidents, de salut o de seguretat.

