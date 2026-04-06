Obra pública
Barcelona renova el parc de Can Dragó: zona infantil més gran, nova àrea per a gossos i barres de cal·listènia
L’ajuntament destinarà 3,42 milions d’euros a transformar més de 10.600 metres quadrats d’aquesta zona verda
El Periódico
La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de remodelació integral del Parc de Can Dragó, una de les principals zones verdes del barri de Porta, al districte de Nou Barris. Les obres comptaran amb una inversió de 3,42 milions d’euros i es faran en més de 10.600 m² del parc, segons ha explicat aquest dilluns el consistori en una nota de premsa.
Les mateixes fonts informen que, amb aquesta reforma, es triplicarà la superfície de la zona de parc infantil. Així mateix, s’instal·laran aparells de gimnàstica a l’aire lliure per a la gent gran i es crearà una àrea de cal·listènia amb màquines adaptades. A més, es mantindrà una zona central polivalent, s’incrementarà la vegetació i s’utilitzaran paviments tous per millorar el drenatge de la pluja i oferir refugi durant els mesos de calor.
En el seu comunicat, l’ajuntament assenyala que també es traslladarà l’actual zona de gossos a un nou espai més ben integrat i allunyat dels blocs d’habitatges, i es reubicarà la zona de petanca. Segons el consistori, aquestes modificacions es faran amb dues peces lineals diferenciades per minimitzar l’impacte acústic sobre el veïnat.
El projecte contempla, a més, la creació de nous passos de vianants a l’avinguda Rio de Janeiro i la millora de les voreres per reforçar la connexió del parc amb el seu entorn, sense eliminar els recorreguts existents. Es renovarà completament la il·luminació i s’instal·larà mobiliari urbà nou: bancs, cadires, papereres i fonts, que alhora compleixin criteris d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
Participació veïnal i sostenibilitat
La remodelació forma part del Programa d’Espais de Proximitat i Interiors, emmarcat en el Pla Clima de l’ajuntament, la finalitat del qual és transformar i augmentar els espais verds de la ciutat, incorporant ombra, renaturalització i adaptació al canvi climàtic. Segons el govern municipal, la proposta també recull demandes veïnals i processos participatius.
Abans d’iniciar les obres, el projecte se sotmetrà a exposició pública durant 30 dies hàbils, període en què es podran presentar al·legacions i proposar modificacions. Un cop completat aquest tràmit i adjudicades les obres, la intervenció tindrà una durada estimada d’un any. Durant aquest temps, el consistori assegura que es garantirà la circulació de vianants, l’accés als equipaments de la zona, el comerç de proximitat i la zona esportiva de Can Dragó. La primera actuació prevista serà la posada en marxa de la nova àrea per a gossos, perquè entri en funcionament com més aviat millor.
