Ambient estiuenc
Platges atapeïdes a Barcelona
El clima agradable, que va vorejar els 20 graus, va animar ahir centenars de persones a acostar-se al litoral de la capital catalana per disfrutar de l’ambient, malgrat el vent que va bufar. Des de primera hora, el litoral va oferir una imatge molt freqüentada, amb una destacada presència de turistes.
Daniela Cabeza
La imatge és més pròpia de l’estiu que no pas de principis de primavera. Les temperatures agradables, amb termòmetres que han vorejat els 20 graus, i un cel espaiós van animar ahir centenars de persones a acostar-se a la costa per disfrutar del dia festiu. Tot i que el vent va fer acte de presència en alguns moments, no va deslluir l’ambient, que es va mantenir animat durant tot el matí i també bona part de la tarda.
Des de primera hora, el litoral ha ofert una imatge molt freqüentada, amb una destacada presència de turistes que, al costat dels veïns de la ciutat, han ocupat tant la sorra com el passeig marítim. L’estampa recordava prou els dies centrals de l’estiu, amb grups d’amics, famílies i parelles repartits al llarg de la platja.
Entre els assistents s’hi podia veure nombroses persones prenent el sol, estirades a la sorra o en tovalloles, aprofitant al màxim la bona temperatura. Tampoc hi han faltat els més agosarats, amb alguna persona que s’ha animat a banyar-se, desafiant la temperatura encara fresca de l’aigua. L’ambient esportiu també ha tingut protagonisme. Diversos grups han improvisat partits de vòlei a la sorra, mentre que en altres zones de la plaça es disputaven partits informals de futbol.
En paral·lel, el passeig marítim va registrar un flux constant de gent. Moltes persones van optar per passejar tranquil·lament al costat del mar, mentre d’altres aprofitaven per fer esport: corredors, patinadors i ciclistes van compartir espai en una jornada en què el bon temps convidava clarament a estar a l’aire lliure.
Plans en família
La Maritza hi va anar amb les seves dues filles per passar el dia. "Hem vingut a prendre el sol, menjar unes patates i aprofitar el bon temps", va explicar, asseguda a la sorra. Tot i que esperava trobar-se amb grans aglomeracions pròpies d’aquestes dates, reconeixia que l’experiència va ser millor del que havia previst: "Abans de venir em pensava que estaria molt més ple i que seria un tràfec, però la veritat és que s’està bastant bé i es pot disfrutar", va afirmar.
La dona va comentar que normalment estiuegen en un poble de la vora i que no solen anar a la platja de la ciutat, però en aquesta ocasió es van estimar més canviar de plans. "Hi ha molta gent a tot arreu i moure’s amb cotxe és complicat, així que hem decidit quedar-nos aquí i aprofitar el que tenim a prop", va afegir.
També van aprofitar la jornada dues amigues procedents de Sabadell: la Maria i la Núria. "Feia dies que volíem venir i amb aquest temps no ens ho hem pensat dues vegades", va dir la Maria. La Núria va afegir: "És un pla perfecte: estar-nos aquí tranquil·les, prendre el sol i desconnectar una mica. Sembla estiu total".
Catalunya voreja els 30 graus aquesta Pasqua
L’ascens generalitzat de temperatures que va començar divendres va culminar a Catalunya amb termòmetres que van vorejar els 30 graus a diverses ciutats. Aquesta Setmana Santa es va consolidar com una de les de més bon temps dels últims anys. Algunes zones de Catalunya van experimentar un cap de setmana ben càlid. És el cas d’Alcarràs, que figura com el valor més alt de Catalunya amb 29,5 graus.En tota la Pasqua les temperatures s’han situat en valors més alts que els d’aquests dies, i localitats com Torroja del Priorat, Seròs i Segre també van superar els 28 graus ahir. Dissabte, les temperatures van ser lleugerament més baixes, però a les Terres de l’Ebre i Lleida també van arribar als 27 graus.A Barcelona, malgrat que la màxima es va arribar a situar en els 21 graus, les platges es van omplir de vianants i banyistes. Un clima semblant va impregnar Girona, que va tenir una gran afluència en el sector turístic de la Costa Brava, més evident en poblacions com Platja d’Aro i Calella de Palafrugell. Localitats com Banyoles i la Bisbal d’Empordà van tenir valors pròxims als 25 graus. A Catalunya, els termòmetres pujaran fins dimecres.
