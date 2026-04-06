Balanç econòmic
El sector turístic de l’àrea de Barcelona compleix expectatives per Setmana Santa amb ocupacions que superen el 80%
El conflicte al Pròxim Orient no ha condicionat les estades dels visitants, però sí que ha repercutit en la despesa
ACN
El sector turístic de l’àmbit metropolità ha complert les expectatives marcades per Setmana Santa amb ocupacions que han superat el 80% de mitjana i que han fregat el 90% durant els dies festius. És el balanç que fa la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), que, tanmateix, apunta que la incertesa geopolítica causada pel conflicte al Pròxim Orient ha repercutit en la despesa dels visitants.
Segons apunta la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), l’episodi de vent de començaments de setmana va condicionar les reserves d’última hora. Així i tot, la previsió que havia fet l’entitat s’ha superat "amb escreix", arribant al 90% tant en zones de costa com d’interior.
Sitges n’és un exemple. Amb tots els allotjaments i locals de restauració oberts, ha registrat estades d’entre tres i quatre dies i ha aconseguit una mitjana del 80% d’ocupació que ha crescut durant els dies festius. El fet que la Setmana Santa hagi coincidit amb finals de març ha afavorit la presència de visitants, tal com ha detallat el gerent del Gremi d’Hostaleria de Sitges, Alejandro Eguía.
Un balanç positiu d’aquests dies que l’entitat també trasllada a la restauració i a l’oci nocturn de la ciutat. Segons Eguía, l’oci nocturn està vivint una "transformació" a partir de les sessions de 'tardeo', amb què s’atrau el públic a través d’una proposta que combina música en un espai a l’aire lliure.
Pel que fa a les activitats turístiques, des de la FIHRT apunten que les últimes pluges han beneficiat empreses que es dediquen al turisme actiu en zones d’embassaments i pantans. És el cas de la Llosa del Cavall o Sant Ponç, on aquesta Setmana Santa s’han recuperat propostes com el ràfting o els caiacs.
Reducció de la despesa
Tanmateix, malgrat que en termes generals el sector valora amb optimisme les xifres assolides, també apunten que el conflicte al Pròxim Orient i les seves conseqüències econòmiques han tingut un efecte en la despesa dels visitants. "No només afecta la butxaca des del punt de vista de l’activitat turística, sinó que tampoc es gasta el que s’esperava en els comerços que atrauen el turisme", ha assenyalat a l’Agència Catalana de Notícies el secretari de la FIHRT, Daniel Brasé.
"Alguns grups o famílies, en comptes d’allargar quatre nits, s’han quedat en tres i han fet una mica de distribució en la seva despesa", declara el gerent del Gremi d’Hostaleria de Sitges. De cara a l’estiu, Eguía confia que sigui el turista amb poder adquisitiu alt qui "salvi" la temporada a la zona del Mediterrani i opti per evitar destinacions al Pròxim Orient. "En tot cas, una situació d’incertesa, de pujades de preus, de notícies negatives, mai no afavoreix", ha remarcat.
El personal qualificat, un hàndicap per a les empreses turístiques
Un dels reptes que ha hagut d’afrontar el sector turístic de l’àmbit metropolità ha estat la contractació de personal. "Hi ha greus problemes per contractar personal i això fa que en molts casos alguns allotjaments o establiments de restauració optin per no obrir totes les sales que tenen per fer àpats. Al final, el personal dona per al que dona", ha asseverat Brasé. Segons l’entitat, el paradigma entre els treballadors ha canviat arran de la pandèmia i els professionals qualificats busquen millors ofertes laborals, que de vegades troben fora del país. "Hem de fer molta pedagogia per reciclar i per formar el nostre personal", ha conclòs.
D’altra banda, el sector apunta que l’estiu també serà un moment per analitzar els efectes de la pujada de la taxa turística. En aquest sentit, el Gremi d’Hostaleria de Sitges insisteix a reclamar a la Generalitat que l’impost no sigui "igual i lineal" per a tothom, ja que defensen que "cada circumstància és diferent".
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones