Salut femenina
La teràpia hormonal en la menopausa s’obre pas als EUA
L’FDA va retirar l’avís sobre el seu vincle amb el càncer. Els especialistes creuen que aquesta decisió contribuirà a reduir el temor davant aquest tipus de tractaments.
Patricia Martín
L’Agència Nord-Americana del Medicament (FDA, per les sigles en anglès) va comunicar a finals del 2025 que eliminarà el requadre negre –black box warning– que adverteix que la teràpia hormonal per a la menopausa incrementa el risc de malalties com el càncer de mama, els infarts o la demència. La decisió es basa en una àmplia revisió de l’evidència científica i suposa tal gir que podria deixar enrere, definitivament, la idea tan estesa en les últimes dues dècades que les hormones provoquen càncer.
Les advertències es van incloure en els medicaments hormonals per a la menopausa arran que un estudi de la Iniciativa de Salut de la Dona (WHI per les sigles en anglès) conclogués, a principis d’aquest segle, que aquestes teràpies augmenten la possibilitat de tenir càncer de mama o accidents cardiovasculars. Fins aquell moment, l’anomenada teràpia de reemplaçament hormonal es prescrivia de manera molt estesa, sobretot als EUA, per pal·liar els símptomes de la menopausa. No obstant, el demolidor estudi va provocar una caiguda del consum i va fer que el temor dels tractaments hormonals s’instal·lés al carrer i les consultes, tant als EUA com altres països occidentals.
Risc global baix
Amb el temps s’ha demostrat que l’estudi WHI no era estadísticament significatiu i que a les participants se’ls va administrar una formulació hormonal l’ús de la qual ja no és comú. Així mateix, noves evidències han demostrat que no existeix un risc global i únic, sinó que varia molt en funció de la composició del medicament en concret, de l’edat de la pacient, dels seus factors de risc o fins i tot del temps transcorregut des de la menopausa. Per això, a Europa i a Espanya les advertències dels prospectes no són tan dràstiques i ja van ser revisades el 2020. En concret, a Espanya els tractaments per a la menopausa indiquen que, en "dones joves i sanes, l’ús de teràpia hormonal presenta un risc global baix que va augmentant amb l’edat i la durada del tractament". En aquest sentit, fonts de l’Aemps indiquen a EL PERIÓDICO que a la UE aquesta informació no es modificarà.
Per tant, la decisió de l’administració sanitària nord-americana no provocarà que hi hagi modificacions regulatòries a Espanya. No obstant, sí que servirà de "revulsiu" perquè "el que fan els EUA té repercussió a escala mundial i suposa un gran avanç per treure la por davant les hormones que, segons l’evidència, és infundada", pronostica Jesús Presa, cap de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Jaén i membre de l’Associació Espanyola per a l’Estudi de la Menopausa (AEEM).
Presa indica que a Espanya, malgrat que els medicaments no inclouen el famós requadre negre, persisteix el temor entre les dones a rebre teràpia hormonal. També hi ha professionals sanitaris, "formats fa anys", que són reticents a prescriure aquests tractaments. De fet, els estudis indiquen que, del 25% de les pacients que haurien de rebre el tractament perquè tenen símptomes que afecten la seva qualitat de vida de manera moderada o severa, només entre el 4% i el 7% els prenen, un "nombre molt baix", segons Presa. Segons l’opinió de Lucía Yturriaga, fundadora del portal Womanhood, la decisió nord-americana pot ajudar a entendre que la clau no són "hormones sí, hormones no", sinó prescriure el medicament adequat i la pauta mínima eficaç en funció de cada perfil.
