Salut
Trencar el silenci des de l’aula: una mare crea un joc per ajudar els infants a detectar i parlar de l’abús sexual
Després de patir abusos en la infància, impulsa The Innocent Box, una eina educativa que fa una crida a professionals i escoles per prevenir l’abús infantil
Sònia Fuentes
"Em vaig cansar de callar. Em vaig cansar de la por. Em vaig cansar de veure com es repetia una vegada i una altra el mateix, en altres nenes i nens, en altres cases, en altres vides". Així comença el relat de Susan Pezantes, una mare i creadora que ha transformat el seu propi trauma infantil en un projecte amb impacte internacional.
L’abús sexual infantil continua sent un tabú difícil de detectar i encara més de verbalitzar. Davant aquesta realitat ha impulsat, des de l’experiència personal, un joc educatiu que vol convertir les aules en espais segurs on els infants puguin parlar, identificar límits i demanar ajuda abans que siga massa tard.
Fa tres anys, després de patir abusos durant la seva infància, va decidir fer alguna cosa perquè altres infants no haguessin de carregar amb el mateix dolor. D’aquesta decisió va néixer The Innocent Box, un joc educatiu pensat per detectar precoçment l’abús sexual infantil a través del joc simbòlic. "Va ser un estiu molt alliberador", recorda. Després de diversos tractaments psicològics i teràpies, encara se sentia atrapada per les seves experiències.
Una nit, després d’un malson, va prendre la decisió definitiva: "Vaig córrer cap al meu marit i li vaig dir: hem de fer aquest joc, hem de crear-lo". El recurs es basa en una caixa amb nines de tela dissenyades com una eina segura i pedagògica. Els infants poden col·locar adhesius de colors en diferents zones del cos dels ninots, iniciant converses naturals sobre límits, tocaments i situacions que els incomoden. "Quan els nens juguen, expliquen coses que ningú havia pogut escoltar abans". El joc compta amb dues figures, una d'un nen i una altra d'una nena, en les quals els menors han de col·locar una sèrie d'adhesius de diferents colors per, així, identificar quines parts del seu cos està permès que altres persones toquin i quines no.
Amb el suport de professionals de la psicologia i de l’associació Conciencia, el projecte es va consolidar com una eina preventiva, educativa i terapèutica. Actualment, The Innocent Box s’utilitza en processos terapèutics, per professionals especialitzats, famílies i alguns centres educatius pioners. Susan Pezantes insisteix que el projecte no substitueix professionals: ella mateixa no és ni psicòloga ni advocada. Per això ha impulsat una xarxa de suport formada per psicòlogues i professionals jurídics que permet derivar casos i garantir una atenció integral, des de l’acompanyament emocional fins a la defensa legal dels infants i les famílies.
El projecte continua expandint-se i podria arribar també a Figueres. La sociòloga Cristina Vila ja disposa del recurs i estudia incorporar-lo en activitats de sensibilització sobre abusos sexuals infantils previstes aquest any a la ciutat. En aquest sentit, es fa una crida a professionals, entitats i centres educatius interessats a treballar amb "una eina que ja està canviant vides". Actualment, The Innocent Box compta amb llicències oficials a Espanya i Mèxic, i Susan Pezantes treballa per expandir-lo a nous països.
El que va començar com una experiència personal s’ha convertit en un recurs global perquè cap nen o nena hagi de sobreviure en silenci. Malgrat els avenços, l’abús sexual infantil continua sent un tabú social. "Molta gent sap que existeix, però no vol parlar-ne. És un tema molt tancat", afirma. Tot i això, el projecte ha crescut gràcies a professores, mares i professionals que han decidit portar el joc a escoles i espais educatius. Fa dos anys, quan el projecte començava a consolidar-se, Pezantes va afrontar una nova realitat: la leucèmia del seu fill petit. "La vida et dona un cop dur.
Amb el meu fill et puc assegurar que em fa mil vegades més mal que el meu trauma. Per això ja no tinc tant de dolor. El que va passar amb l’abús ha quedat una mica en segona línia". La malaltia va activar un nou compromís social: ajudar famílies amb infants en oncologia que sovint es troben sense recursos immediats. "Mentrestant arriba alguna ajuda, mentrestant has de menjar, vestir-te, tenir els bolquers… Això és el que fem: ajuda urgent a les famílies". Així va néixer també el moviment Mientras Tanto, un espai de suport pràctic i emocional per a mares i pares que viuen situacions extremes amb els seus fills. Enmig del dolor, Susan Pezantes explica que va arribar un moment en què no podia deixar abandonat The Innocent Box, perquè era "com un altre fill" i sabia el bé que estava fent com a eina "per protegir la infantesa, obrir converses impossibles i trencar els silencis que ens marquen per sempre".
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa