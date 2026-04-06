Viatge del 6 al 12 de juny
Es tanca el registre de voluntaris per a la visita del Papa a Barcelona i continua obert per a Madrid i les Canàries
Es pot col·laborar en tasques de suport o oferint casa per a l’acollida de pelegrins
EP
El registre de voluntaris per a la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona s’ha tancat, segons ha informat el web oficial del viatge del Pontífex a Espanya. El pontífex visitarà la ciutat comtal del 9 a l’11 de juny de 2025, en el marc del seu viatge a Espanya, del 6 al 12 de juny.
"No calen més mans. Moltes gràcies a tots els qui han ofert el seu temps", subratllen els coordinadors de la visita, alhora que animen a donar suport al viatge del Pontífex amb "pregària".
Per la seva banda, continuen obertes les inscripcions per participar activament en la visita a Madrid --on romandrà del 6 al 9 de juny-- i les Canàries --on serà de l’11 al 12 de juny--.
En concret, des de l’Església recorden que es pot col·laborar com a voluntaris, tant en els treballs de preparació com en les tasques de suport durant els actes; fent alguna col·laboració en espècie -com transport, serveis, material o coneixements professionals-; i oferint casa per a l’acollida de pelegrins.
