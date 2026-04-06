
Viatge del 6 al 12 de juny

Es tanca el registre de voluntaris per a la visita del Papa a Barcelona i continua obert per a Madrid i les Canàries

Es pot col·laborar en tasques de suport o oferint casa per a l’acollida de pelegrins

Vista de la Basílica de la Sagrada Família, a 16 de març de 2026, a Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

El registre de voluntaris per a la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona s’ha tancat, segons ha informat el web oficial del viatge del Pontífex a Espanya. El pontífex visitarà la ciutat comtal del 9 a l’11 de juny de 2025, en el marc del seu viatge a Espanya, del 6 al 12 de juny.

"No calen més mans. Moltes gràcies a tots els qui han ofert el seu temps", subratllen els coordinadors de la visita, alhora que animen a donar suport al viatge del Pontífex amb "pregària".

Per la seva banda, continuen obertes les inscripcions per participar activament en la visita a Madrid --on romandrà del 6 al 9 de juny-- i les Canàries --on serà de l’11 al 12 de juny--.

Notícies relacionades i més

En concret, des de l’Església recorden que es pot col·laborar com a voluntaris, tant en els treballs de preparació com en les tasques de suport durant els actes; fent alguna col·laboració en espècie -com transport, serveis, material o coneixements professionals-; i oferint casa per a l’acollida de pelegrins.

  1. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  2. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  3. La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
  4. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  5. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  6. "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
  7. Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
  8. La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones

