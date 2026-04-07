Cita internacional
Barcelona capta convencions que no poden anar al Golf: el Rotary s’avança al 2027
El congrés, per a 20.000 persones, s’havia de celebrar a Dubai, que ha intercanviat el seu calendari amb la capital catalana
Patricia Castán
Barcelona va anunciar fa uns dies que intensificaria les seves estratègies per atreure congressos i fires, posicionant-se com a destí segur i de qualitat en un moment en què la guerra de l’Iran ha congelat aquesta activitat als països del Golf. La captació de la Convenció de Rotary International 2027 --que l’organització descriu com "una mena de conferència de les Nacions Unides en miniatura"-- ha estat un primer pas, ja que se celebrarà a Fira de Barcelona del 26 al 30 de juny de 2027. D’aquesta manera, la capital catalana pren el relleu de la cita prevista aquell any a Dubai, en lloc d’acollir-la el 2029 com es va anunciar fa un mes.
Es tracta d’un club fundat el 1905 pel lletrat nord-americà Paul Harris, que presumeix de ser el més antic d’aquest tipus del món, del qual formen part empresaris, professionals i líders cívics influents. A més de compartir el seu interès per la filantropia, els socis amplien contactes i sinergies personals gràcies al club. S’espera que la Convenció de Rotary del 2027 atregui més de 20.000 participants de més de 140 països i generi més de 68 milions d’euros per a l’economia local, apunten.
La situació geopolítica ha forçat canviar la trobada programada a Dubai. Es van plantejar diverses opcions, però Barcelona va mostrar "flexibilitat i cooperació" per prendre el relleu. Suposarà una gran feina tenir-ho tot preparat en 15 mesos, han explicat a aquest diari. Però la ciutat està acostumada a organitzar macrocongressos, i aquest resulta especialment interessant per les seves característiques. I entre les seves prioritats hi ha enfocar-se com un destí de pau, acollidor i sostenible.
Sergio Aragón, president del Comitè Organitzador de Barcelona i soci del Club Rotari Barcelona Diagonal, apunta que l’entitat està a punt per a aquest canvi de plans i "desitjant donar la benvinguda als nostres convidats internacionals i oferir-los una experiència excepcional".
En el mateix sentit, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afegeix en una nota que "la decisió de Rotary International d’avançar la seva Convenció Internacional a Barcelona, arran de la guerra a Orient Pròxim, reforça el paper de la ciutat com un entorn segur, estable i fiable en el context global, i reafirma el nostre compromís inequívoc amb la pau, el diàleg i la cooperació".
Com va explicar fa només uns dies, davant la crisi internacional Barcelona "està responent protegint la seva economia i reforçant el seu prestigi internacional com a ciutat segura per a la inversió i els esdeveniments". Llavors va anunciar un paquet de mesures de suport a les pimes, els autònoms i les famílies. Però també va prémer l’accelerador per "atreure inversions, fires i congressos". Una cosa que, segons Collboni, "ja està donant els seus fruits".
Altres trobades en estudi
La regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, va explicar a aquest diari que intentar avançar el Rotary era un dels objectius. Però que en la mateixa línia s’està analitzant el calendari de cites previstes a Orient Pròxim per postular Barcelona com a relleu, en el cas de les que resultin estratègiques per a la ciutat. La feina és incipient, i segons Turisme de Barcelona --el programa Convention Bureau del qual presenta candidatures i facilita l’aterratge de congressos, convencions i esdeveniments a la ciutat--, encara és aviat per donar altres noms.
Barcelona ja havia acollit aquesta trobada el 2002, quan hi van assistir més de 16.800 persones de tot el món així com el premi Nobel de la pau i expresident soviètic Mijaíl Gorbachov. Però en cites posteriors han comptat amb altres premis Nobel i líders de l’àmbit dels drets humans, l’activisme i la salut, entre altres àmbits.
Està previst que aquest 2026 la convenció de Rotary tingui lloc a Taipéi (Taiwan), mentre que el 2028 es farà a Minneapolis (EUA), el 2029 passaria a ser a Dubai, el 2030 a Chicago i el 2031 a Dublin. El club reuneix una xarxa mundial de líders voluntaris dedicats a abordar els "reptes humanitaris més urgents del món i a generar un canvi durador", defineixen.
L’entitat de rotaris suma 1,2 milions de "persones compromeses amb l’acció", procedents de més de 45.000 clubs rotaris a gairebé tots els països del món, inclosos més de 8.450 socis repartits en 446 clubs d’Espanya i Portugal.
