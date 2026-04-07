Fins al 18 de maig
Catalunya obre el termini per sol·licitar la beca general d’estudis universitaris i no universitaris per al curs 2026-2027
És la primera convocatòria que el Govern gestionarà íntegrament per a estudiants residents a Catalunya, després del traspàs del Ministeri
El Periódico
Aquest dimarts s’ha obert la convocatòria per sol·licitar la beca general de la Generalitat de Catalunya per als estudiants que en el curs 2026-2027 cursaran estudis universitaris i no universitaris. El termini finalitzarà el 18 de maig. Aquestes beques s’adrecen a estudiants que el curs vinent cursaran batxillerat, formació professional, altres estudis postobligatoris i graus i màsters universitaris. Per obtenir una beca cal complir determinats requisits acadèmics i econòmics, que també determinaran la quantia de l’ajuda.
Amb el traspàs definitiu de la gestió de les beques per part del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Govern de l’Estat, aquesta serà la primera convocatòria que la Generalitat gestionarà íntegrament per als estudiants amb domicili familiar a Catalunya (amb data de 31 de desembre de 2025).
Contra l’abandonament escolar
Les beques per a estudis no universitaris contribueixen a garantir la continuïtat formativa més enllà de l’ensenyament obligatori. Els estudiants amb domicili familiar a Catalunya que el curs vinent vulguin cursar batxillerat, formació professional o altres estudis postobligatoris han de presentar la sol·licitud de la beca a través del tràmit Beques per a estudis no universitaris del Departament d’Educació i Formació Professional. El Departament d’Educació destinarà 140 milions d’euros a aquestes beques.
Pel que fa als estudis de grau i màster universitaris, la gestió de les beques la durà a terme l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), dependent del Departament de Recerca i Universitats. Els estudiants amb domicili familiar a Catalunya que cursaran aquests estudis han d’accedir al tràmit "Beca general de la Generalitat" per a estudiants que cursin estudis universitaris.
75.000 sol·licituds
El Departament de Recerca i Universitats destinarà un total de 135 milions a ajuts per a estudiants universitaris, que també es concediran en funció de la renda, el patrimoni familiar i els requisits acadèmics. L’AGAUR espera rebre aquest any unes 75.000 sol·licituds.
Els estudiants amb domicili familiar fora de Catalunya han de presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.
La sol·licitud es pot fer de manera telemàtica mitjançant un sistema d’identificació digital vàlid.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats