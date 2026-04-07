Entrevista
Elena Ibáñez, biòloga cel·lular: "Hi ha estudis que han detectat microplàstics en el semen i en els ovaris"
La investigadora analitza l’impacte d’aquestes partícules invisibles en embrions i cèl·lules reproductives i adverteix d’un problema emergent amb més preguntes que respostes
J. Hernández
La investigadora Elena Ibáñez de Sans, professora agregada al departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha aprofundit en l’impacte dels nano i microplàstics sobre la fertilitat, en el marc de la conferència 'Desafiaments reproductius en l’era del plàstic: efectes dels nanoplàstics sobre gàmetes i embrions de mamífer'.
P. ¿Quant de temps fa que investigueu l’impacte dels nanoplàstics en la reproducció?
R. Fa un any que treballem de manera més estructurada en aquest projecte, finançat pel Ministeri de Sanitat. Abans havíem dut a terme alguns estudis preliminars, però aquest és el nostre primer treball ampli centrat específicament en l’impacte dels nanoplàstics en la reproducció.
P. ¿En què consisteix exactament?
R. El nostre projecte té dues línies principals. D’una banda, estem estudiant l’exposició d’animals, en concret ratolins, a nanoplàstics per veure com afecten la seva fertilitat i reproducció, les gònades o el nombre de cries. Aquesta part està més endarrerida perquè la vam iniciar més tard. D’altra banda, fem estudis in vitro al laboratori. El que fem és obtenir gàmetes i embrions dels animals i, al laboratori, exposem aquestes cèl·lules directament a nanoplàstics per observar-ne els efectes. És en aquesta línia on ja tenim resultats.
P. ¿Què heu observat en aquests estudis de laboratori?
R. Una de les troballes més rellevants és que els gàmetes femenins i els embrions en les seves primeres etapes de desenvolupament tenen una capa protectora, la zona pel·lúcida, que actua com a barrera davant dels nanoplàstics. Hem vist que aquesta coberta impedeix, no del tot, però en gran manera, que aquestes partícules que hi ha al medi de cultiu entrin a l’interior de les cèl·lules. Mentre és intacta, el desenvolupament embrionari no sembla veure’s afectat. Hi ha un moment clau en el desenvolupament de l’embrió, just abans de la implantació, en què es trenca aquesta coberta en un procés que es coneix com a eclosió. En aquell instant, el que observem és una entrada molt ràpida de nanoplàstics a l’interior de les cèl·lules. Ara mateix estem investigant si això podria afectar la capacitat de l’embrió per implantar-se correctament a l’úter. És el nostre raonament, atès que s’ha descrit que hi ha nanoplàstics presents a l’úter en humans.
Espermatozoides
P. També heu treballat amb espermatozoides. ¿Quins resultats heu obtingut?
R. Hem estudiat espermatozoides de ratolí en condicions de laboratori. Quan els exposem, hem vist que els nanoplàstics s’adhereixen molt ràpidament a la seva superfície. Això afecta paràmetres fonamentals com la mobilitat, la integritat de la membrana plasmàtica i la capacitat del que s’anomena reacció acrosòmica, que és essencial perquè l’espermatozoide pugui fecundar.
P. ¿Això implica una reducció de la fertilitat?
R. És una possibilitat. El que estem fent ara és comprovar si aquestes alteracions que observem al laboratori es tradueixen en una menor capacitat real de fecundació. Esperem que en els pròxims mesos, probablement abans de l’estiu, puguem tenir dades sobre la capacitat de fecundació i sobre la implantació dels embrions, perquè ara mateix estem posant a punt les tècniques necessàries per avaluar-ho en els pròxims mesos.
P. ¿Què se sap fins ara sobre l’impacte en humans?
R. En humans la investigació és molt més limitada, principalment per raons ètiques i tècniques. Evidentment, no es poden fer experiments directes amb persones i exposar-les més del que ja estem exposats a dosis altes de nanoplàstics. Per això, treballar amb gàmetes i embrions humans és més complicat. No es pot fer una fecundació in vitro, està prohibit si no és per a una parella que està fent un tractament de reproducció assistida; per a investigació, no. Treballar amb ratolins ens dona l’avantatge que, si volem veure la capacitat de fecundació dels espermatozoides, ho podem fer. La nostra idea és veure què passa en rosegadors i, depenent del que trobem, intentar traslladar-ho a humans.
Efectes
P. ¿Però es presumeix que poden tenir impacte?
R. Hi ha estudis que han detectat microplàstics en el semen i en els ovaris. Són resultats preliminars perquè el nombre de mostres és reduït, però apunten a possibles efectes. Per exemple, s’ha observat que una presència més gran de microplàstics en el semen s’associa amb una pitjor qualitat espermàtica, com ara una menor mobilitat o una pitjor integritat cel·lular. En dones, també se n’han trobat en el líquid fol·licular dels ovaris, i alguns treballs suggereixen que podrien estar relacionats amb taxes més baixes de fecundació in vitro. Tanmateix, són estudis amb poques mostres, per la qual cosa encara no se’n poden extreure conclusions definitives, però és cert que hi ha publicacions d’investigadors que han fet correlacions.
P. ¿En quin sentit?
R. S’ha vist que com més microplàstics hi ha en el semen en humans, pitjor qualitat espermàtica hi ha. Com hem observat en ratolí, es mouen menys, tenen una pitjor integritat de membrana, etcètera, etcètera. S’han trobat microplàstics en els ovaris de les dones dins dels fol·licles, no en els ovòcits, però sí dins del líquid fol·licular. En un nombre reduït de pacients, dones que passen per un cicle de reproducció assistida, la presència dels microplàstics en els ovaris s’ha correlacionat amb una menor capacitat i pitjors taxes de fecundació in vitro. Però són resultats molt preliminars perquè fer estudis en aquest camp és força difícil per la poca capacitat tècnica que tenim actualment per detectar aquestes partícules tan petites, sobretot en teixits humans. Però els indicis apunten a un efecte sobre paràmetres reproductius.
P. ¿Com arriben els microplàstics al nostre organisme?
R. El problema és que són pertot arreu. Les principals vies d’entrada són la ingestió, a través d’aliments i aigua; la inhalació, ja que també són presents a l’aire, tal com s’ha mesurat tant a l’exterior com dins de les cases; i, encara menys, el contacte amb la pell, per exemple mitjançant certs productes cosmètics. Quan ens apliquem exfoliants, cremes solars o hidratants que continguin microplàstics, també poden entrar a través de la pell.
Mesures a Europa
P. ¿S’estan prenent mesures per reduir-ne la presència?
R. Especialment a Europa s’estan començant a regular els microplàstics afegits intencionadament en productes comercials, com cosmètics o fertilitzants agrícoles. El gran problema són els microplàstics secundaris, que es generen a partir de la degradació de residus plàstics al medi ambient. N’hi ha multitud d’abandonats, ampolles, bosses, qualsevol mena de producte de plàstic, que es van fragmentant i alliberen aquests micro i nanoplàstics al sòl, a l’aire, a l’aigua... Així és com arriben a tots els llocs del planeta aquestes partícules molt difícils de controlar.
P. ¿Quina seria la solució, doncs?
R. La solució ideal seria reduir de manera significativa l’ús de plàstics i millorar la gestió de residus netejant tot el planeta, però això requereix acords globals i canvis estructurals importants. Avui dia, encara som lluny d’una solució completa.
P. En resum, ¿ens hem de preocupar pel seu impacte en la fertilitat?
R. Sabem que en models animals els nanoplàstics poden afectar la reproducció. En humans hi ha indicis, però falten evidències concloents. És un camp d’investigació complicat, entre altres coses perquè hi ha molts tipus diferents de micro i nanoplàstics, amb mides, formes i composicions diferents, cosa que és un problema afegit perquè no tots es comporten igual, a més del fet que són molt difícils de detectar perquè no es veuen a simple vista ni de bon tros. Tots aquests paràmetres poden afectar la capacitat dels plàstics d’interaccionar amb les cèl·lules, d’introduir-s’hi i causar toxicitat. El que està clar és que és un problema emergent que mereix molta més atenció en els pròxims anys.
