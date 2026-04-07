Els astronautes de l’Artemis 2 són els humans que han viatjat més lluny
La NASA confirma que la nau Orion ha polvoritzat el rècord de distància de l’Apollo 13. La tripulació proposa batejar un cràter lunar amb el nom de la dona morta del capità de la missió.
Valentina Raffio
Fa desenes de milers d’anys, els humans van començar a pintar les parets de les cavernes per deixar constància de la seva existència, de la seva història i dels seus anhels per a la posteritat. Ara, tan sols un parpelleig còsmic més tard, la mateixa espècie que un dia va deixar la seva empremta a les pedres està viatjant cap a la Lluna amb la intenció de deixar una empremta que, algun dia, es podria convertir en un altre testimoni etern que els terrícoles som capaços de somiar més enllà de la nostra pròpia existència. Ahir, després d’un apassionant viatge de cinc dies, la missió Artemis 2 es va endinsar en un dels moments més memorables del seu recorregut i es va convertir oficialment en l’expedició que més lluny ha portat els humans del seu planeta mare i en la primera que ha portat quatre astronautes a sobrevolar la cara oculta de la Lluna i a contemplar amb els seus propis ulls aquesta enigmàtica regió del satèl·lit terrestre.
Fa poc més de 65 anys que la nostra espècie ha començat a explorar l’espai. Des d’aleshores, hem viscut expedicions en l’òrbita terrestre, excursions a l’Estació Espacial Internacional i només una dotzena de viatges tripulats a la Lluna. Encara que sembli espectacular, en termes mundans, els terrícoles no hem viatjat gaire lluny de la nostra superfície. És per això que, posat en perspectiva, l’assoliment aconseguit ahir per Artemis resulta encara més extraordinari. Segons va confirmar la NASA minuts abans de les vuit de la tarda (hora peninsular), aquesta missió històrica va aconseguir portar quatre astronautes a més de 400.000 quilòmetres de la Terra. Es tracta de la distància més llarga mai registrada per a una missió tripulada i que, tal com afirmen els experts, supera fins i tot el rècord registrat en els anys 70 per la famosa missió Apollo 13. L’expedició que va passar a la història pel comunicat d’urgència de "Houston, tenim un problema" i que, ara, ha perdut una de les seves medalles.
Just després d’aconseguir-ho, el capità de la missió, Reid Wiseman, va prendre la paraula per proposar batejar dos cràters lunars fins ara no descrits. La tripulació va proposar batejar-ne un amb el nom d’Integrity en honor a la nau espacial que els està portant al voltant de la Lluna i que, segons van explicar, reuneix l’esperit de tota la humanitat. Després, Wiseman va demanar anomenar un cràter "especialment brillant" amb el nom de Carroll, la seva difunta dona, que va morir el 2020 per un càncer. "És en una zona visible des de la Terra perquè les nostres filles, l’Ellie i la Katherine, el puguin veure", va afirmar el capità de la missió, visiblement emocionat, abans de rebre la afectuosa abraçada dels seus companys de tripulació en un dels moments més emocionants d’aquest viatge.
Avui a la matinada, si tot ha anat com estava previst, Artemis haurà viscut el seu gran moment. El cronograma de la missió, planificat minut a minut, indica que els quatre astronautes a bord d’Orion hauran sobrevolat la cara oculta de la Lluna, una regió del nostre satèl·lit que mai ha sigut observada directament per ulls humans. En aquest recorregut, en el qual hauran perdut la comunicació amb la Terra i hauran quedat completament aïllats durant gairebé una hora, els tripulants hauran pogut veure un relleu abrupte, ple de cràters i muntanyes, molt diferent de les àmplies planes fosques de lava del costat visible. Aquesta part de la geografia lunar guarda el record dels impactes de meteorits ocorreguts al llarg de la història del nostre Sistema Solar i constitueix una espècie de registre històric de les topades còsmiques que ha viscut tant el nostre planeta com el satèl·lit.
Informació inèdita
Segons expliquen els científics responsables de la missió, la mirada dels astronautes podria proporcionar informació inèdita sobre la cara oculta de la Lluna. "L’objectiu és que puguin reportar tot el que observin amb els seus propis ulls. El més important seran els matisos de color i les textures observats des de l’òrbita. Un canvi de gris a marró en una determinada regió, per exemple, podria indicar la presència de certs minerals o revelar la història de processos geològics fins ara desconeguts", explica Sarah Noble, responsable de la investigació científica lunar del projecte Artemis. "També serà molt important assenyalar totes les zones on no es puguin fer observacions perquè això també té la seva importància científica", afegeix l’especialista.
Durant la seva travessia pel costat més ocult de la Lluna, els astronautes d’Artemis hauran viscut dos moments excepcionals. Primer, en l’inici del recorregut, la nau Orion haurà passat a només 6.000 quilòmetres de la superfície lunar, haurà marcat el seu màxim acostament al satèl·lit i haurà completat un dels grans objectius de la missió. Després, hi haurà hagut un moment en què la Lluna s’haurà interposat entre la nau i el Sol i haurà provocat un eclipsi solar en ple espai. Els dos moments hauran deixat imatges espectaculars, però, sobretot, hauran servit per recopilar dades d’alt valor científic i tècnic. Una vegada finalitzat aquest recorregut per la part més misteriosa de l’òrbita lunar, la nau haurà tornat a una llum directa i, gràcies a això, la tripulació haurà gaudit per última vegada d’una vista de la polsosa superfície del nostre satèl·lit abans d’iniciar el camí de tornada a la Terra.
