FGC tallarà el servei de trens 13 dies entre Gràcia i Sarrià a l’agost
Àlex Rebollo
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durà a terme un tall en el servei entre les estacions de Gràcia i Sarrià durant l'agost d'aquest any, cosa que obligarà a establir un servei alternatiu. Seran 13 dies en què l'empresa pública renovarà les vies entre les parades de Gràcia i Muntaner, després que aquestes hagin arribat al final de la seva vida útil. Els treballs estan valorats en més de quatre milions d'euros i seran realitzats per la unió temporal d'empreses UTE Renovació Muntaner (integrada per INFESA, TRADE i TECSA).
Així, aquestes obres interrompran completament el trànsit de trens. Per garantir la mobilitat dels usuaris habituals, Ferrocarrils considera "imprescindible" assegurar que el trajecte es pugui continuar efectuant amb altres mitjans per "minimitzar" l'afectació en els viatgers. La companyia ha licitat un servei d'autobús alternatiu entre els dies 11 i 23 d'agost entre Gràcia i Sarrià, amb parades en zones pròximes a les estacions de FGC, que permeti als usuaris desplaçar-se per la part alta de Barcelona.
Més de 700.000 euros
El contracte té un valor estimat de 704.000 euros (IVA inclòs), tal com consta als plecs de la contractació. Aquest preu inclou el cost del personal, dels vehicles, les assegurances, els carburants i equips de neteja, a més del benefici empresarial (un 7% del contracte, cosa que equival a uns 44.800 euros).
La licitació es va publicar el 6 de març i les empreses interessades tenen fins al 9 d'aquest mes per presentar les seves ofertes. FGC afirma que les prescripcions tècniques del contracte "estan orientades a garantir un nivell de qualitat equivalent al que ofereix el servei ferroviari, assegurant regularitat, seguretat, accessibilitat i fiabilitat", sobretot en línies d'alta demanda com les que enllacen Barcelona i el Vallès.
