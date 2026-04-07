Amb l’aval dels Mossos

El Govern destinarà més de 20 milions en dos anys al contracte del servei de seguretat de FGC

El nou document ja preveu la cobertura de les línies de Rodalies de Lleida i la futura R-Aeroport, que seran assumits per l’empresa catalana pròximament

FGC tallarà el servei de trens durant 13 dies entre Gràcia i Sarrià l’agost d’aquest any

El Govern encarrega a la multinacional TYLin que estudiï si FGC pot desenvolupar el reivindicat ‘metro del delta del Llobregat’

Tren a Martorell a l’estació terminal de FGC de plaça Espanya

Tren a Martorell a l’estació terminal de FGC de plaça Espanya / Meritxell M Pauné / EPC

Pau Lizana Manuel

Barcelona

La Generalitat ha acordat aquest dimarts, durant el Consell Execuitu, autoritzar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que tregui a concurs la contractació del servei de vigilància i seguretat de les seves instal·lacions, trens i infraestructures. En total, l’empresa pública catalana podrà gastar-se 21.385.717,69 euros en un període de dos anys.

El contracte ja preveu cobrir els serveis per a les línies RL3 i RL4, que actualment depenen de Rodalies, i els trens i estacions passaran a ser competència catalana a partir de la tardor. També quedaran protegides les línies Barcelona-Vallès; Llobregat-Anoia i Lleida-la Pobla de Segur. A més, aquests més de 20 milions hauran de cobrir la nova R-Aeroport, que ha de començar a funcionar a principis de l’any vinent.

Precisament, un dels nous trens que uniran l’estació de Sant Andreu de Barcelona amb l’Aeroport del Prat ha aparegut aquesta setmana vandalitzat amb grafitis a la platja de vies de Mataró, tan sols dos dies després de sortir del taller en què es trobava. A la mateixa estació, pocs dies abans, havia sigut vandalitzat també un dels nous trens que s’han d’incorporar a la xarxa de Rodalies.

El nou servei de vigilància i de seguretat compta amb l’aval dels Mossos d’Esquadra i, segons apunten des del Govern, és «essencial per arribar als nivells de seguretat i qualitat en el servei que presta FGC». «Minimitza riscos i comporta un benefici social directe per als usuaris», sentencien.

Mateixos usuaris

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera Paneque ha recordat que, una vegada s’assumeixi el control per part de FGC, el volum d’usuaris serà el mateix que el que hi ha actualment a la xarxa de Rodalies. Partits polítics com Junts, de fet, fa mesos que reclamen que la Generalitat rescindeixi unilateralment els contractes amb Adif i Renfe perquè sigui FGC qui assumeixi el control de tot l’entramat ferroviari català, una cosa que des del Govern veuen inviable. De moment, el traspàs de les competències en matèria ferroviària continua passant per la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya, que compta amb un 49,9% de participació de la Generalitat i un 51,1% de Renfe, tot i que es va acordar que el seu president vingui sempre proposat per l’Administració catalana. La primera persona a ocupar aquest càrrec serà Òscar Playà, actual director general de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Cardona reurbanitza la plaça del Mercat per millorar l'accessibilitat i revitalitzar el nucli antic

Cardona reurbanitza la plaça del Mercat per millorar l’accessibilitat i revitalitzar el nucli antic

Berga posarà en marxa un servei d'acompanyament al dol

Berga posarà en marxa un servei d'acompanyament al dol

Convocada la quarta edició de la caminada popular en memòria de la Jordina i contra la violència masclista

Convocada la quarta edició de la caminada popular en memòria de la Jordina i contra la violència masclista

Covisa Manresa juga aquest dimecres l'accés als vuitens de final

Covisa Manresa juga aquest dimecres l'accés als vuitens de final

Trump escala les seves amenaces a l'Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

El tribunal rebutja suspendre el judici per investigar Cospedal i incloure el PP com a beneficiari de la Kitchen

El tribunal rebutja suspendre el judici per investigar Cospedal i incloure el PP com a beneficiari de la Kitchen

Aparca sobre la vorera i acaba detingut per portar droga al cotxe

Aparca sobre la vorera i acaba detingut per portar droga al cotxe

Polèmica a 'MasterChef': una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió

Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
