Parla l’home a qui un veí de Ribadesella va disparar des de la finestra: “Jo em vaig donar per mort”
El ferit, cambrer en una sidreria, va patir danys lleus en una cama i assegura que encara l’atordeix l’estrèpit
María Terente Nicieza
Yisandri Lantigua Flete, l’home que va resultar ferit lleu en una cama durant l’altercat amb trets ocorregut la matinada d’aquest dilluns a Ribadesella, assegura que va arribar a pensar que no en sortiria viu. “Jo em vaig donar per mort, vaig pensar: ens ha matat”, relata aquest dominicà, establert a la vila des de fa gairebé una dècada i resident a Espanya des del 2007, que treballa com a cambrer a la sidreria La Guía.
Després de sortir de la feina
Lantigua explica que, després d’acabar la seva jornada laboral, es va acostar a un bar de la localitat per prendre una cervesa. “Quan vaig acabar la cervesa, vaig sortir a fumar amb dos companys que van arribar”, assenyala.
Segons el seu relat, tots tres estaven xerrant a l’exterior del local quan un veí va treure el cap per la finestra per recriminar-los el soroll. “Va sortir l’home per la finestra a dir-nos que no el deixàvem dormir i que calléssim i es va tornar a ficar dins de casa”, explica.
Amenaces des de la finestra
Poc després, afegeix, el mateix home va tornar a treure el cap, aquesta vegada amb una pistola a la mà. “Va tornar a sortir una segona vegada amb l’arma a la mà exclamant “A què baixo amb això!” mentre manipulava l’arma i es va tornar a ficar dins de casa”, recorda.
Lantigua assegura que, en aquell moment, no van arribar a pensar que l’arma fos real. “Nosaltres quan vam veure l’arma vam pensar que era de fogueig”, afirma.
El moment del tret
El tret es va produir, segons la seva versió, quan es disposava a entrar de nou a l’establiment. “Jo anava a entrar a buscar la segona cervesa i en aquell moment va ser quan ell va sortir per la finestra i va disparar”, explica.
Després del tret, va comprovar que duia a sobre un fragment del projectil. “Quan em vaig revisar tenia una esquirla de plom, que va caure dels pantalons”, relata. Explica que el casquet va aparèixer sota la finestra des d’on es va efectuar el tret. “El casquet el vam trobar a sota de la finestra, era una 9 mm”, afirma.
Atenció sanitària i declaració
Després de resultar ferit, va ser traslladat al centre de salut de la localitat per la Guàrdia Civil i més tard va acudir a dependències oficials per prestar declaració. “Em van portar al centre de salut, em van atendre i després vaig estar fins a les 6 de la matinada fent la declaració”, explica.
Tot i que assegura que es troba bé, admet que la cama encara li molesta. “Fa una mica de mal”, resumeix. De fet, es trobava treballant en el moment de l’entrevista. “És la primera vegada que vaig al centre de salut, i a la Guàrdia Civil, mai hi vaig anar ni per una grip”, afegeix.
Més testimonis
Juntament amb ell van declarar un dels amics amb qui era al carrer i una dona que es trobava dins del bar quan es va produir l’altercat. Per a Lantigua, el que ha passat resulta incomprensible. “No és normal anar amb una arma per aquí, i menys encara il·legal”, lamenta.
Investigació
La Guàrdia Civil ja havia informat de la detenció d’un home a Ribadesella com a presumpte autor d’un delicte de lesions per tret d’arma de foc. Segons la informació oficial facilitada prèviament, el detingut no tenia llicència que emparés la tinença legal de la pistola i en la inspecció tecnicocular es van trobar un casquet i una esquirla.
Veïns de la localitat asseguren que el detingut és un home natural de Ribadesella
La instrucció de les diligències correspon a l’Equip de Policia Judicial de Llanes. Hores després dels fets, ja cap a les 13.00 hores, agents de la Guàrdia Civil van acudir a més amb el detingut al seu domicili, d’on van sortir una estona després, en una nova actuació relacionada amb el cas.
