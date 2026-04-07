L’R4 torna avui a circular pel tram de l’accident de Gelida
Puente torna a Catalunya tres mesos després del col·lapse de Rodalies. El ministre assistirà demà als premis d’Aena i farà balanç de la situació ferroviària amb Illa.
Cristina Buesa
Hauran hagut de passar 77 dies perquè els trens de Rodalies tornin a circular pel punt on es va produir l’accident de Gelida, el 20 de gener. A partir d’avui, l’R4 torna a circular entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell Central, i es posa fi a un tall que ha partit la línia en dos des de fa gairebé dos mesos i mig. Segons va declarar el secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, la normalitat hauria d’haver tornat a aquest punt el 16 de març. No obstant, la negativa del sindicat Semaf va bloquejar la situació fins a la setmana passada.
Cal recordar que pel tram de Gelida ja circulaven trens de mercaderies –una cosa clau tenint en compte que és una de les rutes alternatives davant el tancament del túnel de Rubí– i també els quatre Regionals al dia que Renfe desvia pel Penedès per les obres als túnels del Garraf.
Millores a l’R1 i l’R2
La llum verda de CCOO, UGT, Semaf i el Sindicat Ferroviari als gràfics de línia –horaris i serveis que s’assignen als maquinistes– no només desbloqueja la solució a Gelida, sinó que també permetrà millores en els horaris dels trens de l’R1 i de l’R2. En concret, la línia del Maresme recupera el trajecte íntegre entre l’Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. Fins ara, entre Blanes i Maçanet havia disposat un servei de tren llançadora amb una freqüència de 90 minuts i transbord.
Pel que fa a l’R2, l’acord permet adaptar els horaris a les obres d’Adif als túnels del Garraf i recuperar les freqüències habituals entre Granollers i Castelldefels. Això, al seu torn, augmenta el nombre de trens que circulen per l’estació del Prat, on arriben en bus des de Sant Vicenç de Calders els usuaris dels Regionals del sud afectats per les obres. Renfe ja havia mirat d’adaptar els horaris; no obstant, la negativa de Semaf a acceptar els canvis va produir grans incidències que s’han deixat notar aquestes setmanes.
Però el servei de Rodalies al complet està lluny de tornar a la normalitat. El trajecte entre Manresa i Terrassa de l’R4 es continua cobrint amb trens llançadora. A més, queden per reobrir els trams de l’R15 de Regionals entre Reus i Riba-roja, el tram de l’R3 entre Ripoll i Puigcerdà i el tram de l’R8 entre Martorell i Rubí. A més, continua sense servei l’R7 per les obres a Montcada Bifurcació i l’R3 entre l’Hospitalet i la Garriga pels treballs de desdoblament de la línia. A tot això s’hi suma la prevalença de prop de 200 limitacions temporals de velocitat.
Paral·lelament, demà, 78 dies després de l’accident, Óscar Puente tornarà a Catalunya. No obstant, la situació a Rodalies està lluny de ser la ideal. La suspensió de serveis i talls de línies ha provocat la pèrdua de més de dos milions de viatgers només entre el gener i el febrer. L’última vegada que el ministre de Transports va visitar Barcelona va ser per solemnitzar amb Salvador Illa la constitució de l’empresa mixta Rodalies. Va ser el 12 de gener, i una setmana després, el 20, es va produir l’accident mortal de Gelida. I dos dies abans havia passat el greu descarrilament d’Adamuz.
Puente, per tant, ha tingut gairebé tres mesos complicats. Només així s’explica que la gravetat de la situació ferroviària a Catalunya no l’hagi fet tornar. El ministre acudirà a l’entrega del premi Aena de narrativa, una gala que se celebrarà al Museu Marítim demà a la nit. Dijous a primera hora farà una reunió de feina amb Illa al Palau. De la trobada no s’esperen grans anuncis, però servirà per apaivagar les crítiques que durant aquests tres mesos han retret al responsable de Transports que no visités Catalunya en un moment ferroviàriament tan delicat.
