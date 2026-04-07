Assoliment científic
L’homenatge dels astronautes d’Artemis 2 a l’esposa difunta del comandant: "Un punt brillant a la Lluna"
En un emotiu moment espacial, la tripulació d’Artemis II va batejar un cràter lunar amb el nom de Carroll, la difunta esposa del comandant Reid Wiseman, que va esclatar a plorar en sentir-ho
France Presse
A més de 400.000 km de la Terra, un moment emotiu en el silenci de l’espai: els astronautes d’Artemis van posar dilluns el nom d’un cràter lunar en honor de Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandant de la missió.
"Hi ha una formació en un indret preciós de la Lluna, al límit entre la cara visible i la cara oculta", va anunciar l’astronauta canadenc Jeremy Hansen durant la transmissió en directe, poc després que la seva nau superés el rècord de distància recorreguda des de la Terra. "En certs moments del trànsit lunar, la podran veure des de la Terra".
"És un punt brillant a la Lluna, i ens agradaria anomenar-lo Carroll", va anunciar. Reid Wiseman, l’astronauta de la NASA al comandament de la missió Artemis II, va esclatar a plorar. Els seus companys també, i es van abraçar. Els astronautes van batejar un altre cràter Integritat, el nom que la tripulació va donar a la seva nau, abans de diverses hores d’observacions detallades de la Lluna.
"Hem triat aquest moment per llançar un repte a aquesta generació i a la següent: que aquest rècord no duri gaire", va declarar Jeremy Hansen. Carroll Taylor Wiseman va morir de càncer el 2020, i des d’aleshores Reid Wiseman, expilot de combat, ha criat sol les seves dues filles.
